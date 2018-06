Lo conocieron gracias a un videojuego y ahora juega su primer Mundial

¿Cómo es posible que un jugador de fútbol pegue el salto de un continente a otro gracias a la información brindada por un videojuego? Este es el caso de Roberto Firmino, delantero central del Liverpool de Inglaterra, que está por disputar su primera Copa del Mundo con la selección mayor.

Firmino nació en Maceió, Alagoas, Brasil en 1991. Su infancia fue bastante dura, ya que sus padres obstaculizaban su sueño de ser futbolista diciéndole que debía estudiar.

Luego de agotar esa resistencia por parte de sus padres, empezó a destacarse en el CRB (Clubes de Regatas Brasil) un equipo de la segunda división de su país. A los 16 años gracias a sus grandes actuaciones en el equipo fue contratado por el Figuerense, un club de Florianópolis a 3000 kilómetros de su ciudad natal.

2010 fue el año que cambió la vida de Roberto Firmino por un hecho particular. El actual ojeador del TSG 1899 Hoffenheim, Lutz Pfannenstiel, le llamó la atención del brasileño que en ese año contaba con 19 años, no por su rendimiento en las canchas, si no por sus números en el Fottball Manager, uno de los simuladores virtuales más conocidos.

Pfannenstiel quedó sorprendido por los números de Firmino y por eso por lo que decidió comenzar una investigación sobre la vida del jugador.

EL DATO 3 millones de dólares a un equipo de segunda Hoffenheim pagó esa cifra al Figuerense de Florianópolis para hacerse con los servicios de Roberto Firmino en 2010. El equipo brasileño actuaba en ese momento en la segunda división del fútbol brasileño.

Tras un largo seguimiento sobre el jugador brasileño, el club alemán lo contrató por 3 millones de dólares. Los fanáticos del Hoffenheim llenaron de críticas a la decisión del club porque les parecía que la cifra era muy alta para un delantero que provenía de la Segunda División de Brasil.

Sin embargo, Firmino en las cuatro temporadas que disputó en Alemania supo ganarse el cariño de los fanáticos del club, que al principio cuestionaron su cotización.

En el Hoffenheim jugó 153 partidos del cuál se convirtió en uno de los jugadores con más partidos en el club y sumando un total de 49 goles.

En 2015 el valor del jugador brasileño pasó de 3 de millones a 40 millones de dólares. El Liverpool de Inglaterra compró su ficha y hoy es parte del tridente ofensivo del club inglés junto con el egipcio Mohamed Salah y el senegalés Sadio Mané.

El 17 de junio de 2018, ahora a sus 26 años, Roberto Firmino debutará en una Copa del Mundo ni más ni menos en la verdeamarela de Tite. Un seleccionado brasileño renovado y que varios de los integrantes debutan en un Mundial con la selección absoluta.