Cinco cosas que tenés que saber sobre Uzbekistán antes del partido con Uruguay

El 88% de la población profesa el Islam suní y hay un 9% de cristianos ortodoxos.



El uzbeko es el idioma estatal oficial, aunque el ruso es la lengua oficial de facto para la comunicación entre las distintas etnias. También es considerado oficial el karakalpako.

5. Contra Uruguay

¿Cómo le fue a Uzbekistán ante la Celeste?

El de hoy será el primer partido entre Uruguay y Uzbekistán a nivel de selecciones mayores, pero no en juveniles.



Los equipos se enfrentaron una vez en sub 15, una en sub 17 y tres en sub 20.



En 2013, por la Caspian Cup sub 15, empataron 1 a 1 y Uruguay venció en los penales



En 2011, la Celeste sub 17 derrotó a los uzbecos por 2 a 0 en el Mundial de la categoría, que se disputó en México. En ese encuentro fue titular Gastón Silva por Uruguay, mientras que en el banco uzbeco estaba Zabikhillo Urinboev, delantero que integra el plantel visitante.



En 2009, la selección sub 20 venció en el Mundial de Egipto por 3 a 0. En Uruguay jugaban Sebastián Coates y Jonathan Urretaviscaya (anotó el 2 a 0) y en el equipo uzbeco estaba Sherzod Azamov, uno de los más veteranos del plantel actual.



En 2013 Uruguay goleó 4 a 0 en el Mundial sub 20. En el vencedor jugaron Gastón Silva, Guillermo Varela, José María Giménez, Diego Laxalt y Giorgian De Arrascaeta, que anotó un gol. Urinboev entró en el minuto 77 en el equipo perdedor.



El último partido entre uzbecos y uruguayos a nivel de sub 20 fue un amistoso en 2015 y fue victoria uzbeca por 1 a 0. El capitán del equipo uruguayo era Nahitan Nandez.