El uno por uno de los celestes ante Egipto

Uruguay no hizo un buen partido y algunos jugadores no consiguieron desequilibrar, pero aparecieron los dos zagueros para sacar las castañas del fuego



Fernando Muslera (6):

Buen partido del arquero que se acerca al récord de presencias de Mazurkiewicz con la Celeste. Transmitió siempre tranquilidad y seguridad. Salió bien y controló los centros. Se entiende muy bien con los zagueros.

Guillermo Varela (6):

Fue constante salida por la derecha y quien más llegó al fondo, aunque no siempre pudo culminar las jugadas de la mejor manera. En parte por la marca egipcia. Fue el de mayor efectividad en los pases del equipo.

José María Giménez (7):

Fue importante en la marca y tuvo el gran mérito de hacer el gol al final. “Josema” se elevó en forma impecable entre los defensas, ganó en las alturas para cabecear y anotar.

Diego Godín (8):

¡Enorme! Un capitán con todas las letras. Fue clave marcando en todos los sectores de la defensa. Evitó todo el peligro egipcio. Y salió jugando cuando se dio cuenta que las cosas no salían en ataque. El mejor.

Martín Cáceres (6):

El “Pelado” no comenzó bien, pero se fue afianzando con el correr de los minutos. Uruguay tuvo poca salida por su sector.

Nahitan Nández (6):

Tuvo una correcta actuación. Se encontró bien con Varela por la derecha. Presionó y se mostró movedizo y con muchas ganas. Le faltó claridad.

Matías Vecino (5):

Era su debut en un Mundial. Intentó ser el balance en el medio de la cancha, pero no siempre lo consiguió. Perdió unas cuantas palotas. Cuando el partido agonizaba fue sustituido por Lucas Torreira.

Rodrigo Bentancur (5):

Intentó salir jugando, pero no tuvo compañía. Cuando no lograba el objetivo, no se desanimaba y lo seguía intentando una y otra vez. Era otro de los debutantes celestes en una Copa del Mundo y con sólo 20 años de edad.

Giorgian de Arrascaeta (5):

No repitió la buena actuación que tuvo en el partido despedida ante Uzbekistán. No pudo generar por izquierda ni hacer el tándem con Cáceres. Se volcó demasiado al medio y no desequibró. Ni pudo habilitar a los delanteros.



Luis Suárez (4):

No hizo un buen partido. Tampoco le generaron mucho juego. Tuvo tres chances claras, pero no pudo concretarlas, algo inusual en el “Pistolero”. No estuvo preciso. Y por momentos pareció que se ponía el balde.

Edinson Cavani (7):

Fue el más claro en la ofensiva. Cumplió el papel de asistidor: le dio dos pases de gol a Luis Suárez. Obligó al arquero egipcio a grandes atajadas. Y al final remató un tiro libre que se estrelló en el palo.

Cristian Rodríguez (6):

El “Cebolla” cambió el juego de Uruguay, cuando entró a los 15 minutos del complemento, con su potencia y su actitud. La Celeste tuvo otro fuego. Se juntó bien con los delanteros y les bajó varias pelotas de cabeza.

Carlos Sánchez (6):

El “Pato” ingresó desde el banco y le puso la pelota en la frente a Giménez, tras una falta que le hicieron al propio “Josema”, para el gol del triunfo. No en vano, Sánchez fue el que más asistencias dio en las Eliminatorias.

Óscar Washington Tabárez (6):

Leyó bien el partido y realizó dos cambios a los 58 minutos. Las variantes dieron resultado y, con el “Cebolla” y Sánchez en cancha, Uruguay se llevó el triunfo.