Las canciones para alentar a Uruguay en este Mundial

En el carnaval de 1927, luego de que Uruguay fuera campeón olímpico en Colombes en 1924 y de América en 1926 en Ñuñoa, Los Patos Cabreros cantaron el tema "Los Campeones", que con el tiempo terminó siendo reconocido como "Uruguayos Campeones", debido a al primer verso de su estribillo ("Uruguayos campeones, de América y del mundo"). Ese fue el primer tema dedicado a la selección uruguaya de fútbol que se transformó en un himno.

Con el paso de los años, de los torneos y de los títulos, llegaron otras canciones. Un año después de "Uruguayos Campeones", apareció "Vayan pelando las chauchas" y al poco tiempo surgió "Celeste", esa que hablaba de la "gloriosa malla que para dicha uruguaya el destino te eligió". Luego llegaron "Uruguay, te queremos ver campeón", "Gloriosa Celeste", "Cuando juega Uruguay" y más recientemente "Cielo de un solo color" y "Descolgando el cielo".



Pero aunque sean pocas las que queden en la memoria colectiva, previo a casi todos los torneos que Uruguay disputa, se lanzan canciones para alentar a la selección. Y Rusia 2018 no será la excepción. Hoy repasaremos cinco canciones dedicadas a la selección o a sus integrantes. Cuatro de ellas se lanzaron hace pocos días, la quinta tiene dos años desde su edición pero tiene todos los ingredientes para convertirse en un himno si Uruguay logra hacer un buen Mundial.

"¡Esto es Uruguay papá!" - The Party Band

The Party Band recurre mucho al humor en sus canciones, pero en esta ocasión ─si bien hay algún chiste burlándose de la eliminación chilena─ decidieron hacer una canción muy poguera y de claro aliento para la Celeste.



"Yo no pedí nacer acá, yo solo tuve suerte, y el sentimiento ya creció: soy celeste hasta la muerte" comienza diciendo The Party Band.

"Vamo' Uruguay" - Pablo Riet

"Vamo' Uruguay, vamo' a ganar, con el Edi, con el Lucho, como en el Maracaná". Ese es el estribillo que se repite hasta el final en la canción del murguista Pablo Riet, integrante de La Gran Muñeca.



Se trata de una canción muy corta (apenas pasa los dos minutos), con un estribillo simple y pegadizo.

"Locura Celeste" - Tabaré Cardozo

Compuesta por los hermanos Tabaré y Yamandú Cardozo en el el marco de la campaña de Monte Carlo Televisión para la Copa del Mundo, "Locura Celeste", será uno de los temas que más van a sonar en estos dos meses.

"Maestro" - El Alemán

En 2016, Gerardo Dorado, conocido en el mundo del Carnaval como El Alemán, compuso una canción en homenaje a Óscar Tabárez. Hace tres meses se editó el videoclip del tema.



La canción, en la que el músico pide que "si juega Uruguay, que lo arme el Maestro", sonó tímidamente en algunas radios vinculadas a la música popular uruguaya pero seguramente comience a escucharse con más fuerza a partir de los próximos días.

"Esto es Uruguay" - Edison Campiglia

"Esta es otra de tantas canciones indignas a la selección", se advierte al inicio del tema en el que Edison Campiglia, el personaje que Rafa Cotelo lleva adelante en el programa La mesa de los galanes de DelSol, se burla de todas las canciones motivacionales sobre la celeste.