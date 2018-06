Brasil ingresó en la lista en la que los campeones no querían entrar

La ausencia de Neymar desvelaba a todo Brasil. Cuerpo técnico, compañeros y a todo brasileño que le interese el fútbol le preocupó la recuperación de la máxima figura que tiene la Canarinha en esta Copa del Mundo.

Con ciertas dudas hasta el final, su llegada no era clara, pero lo consiguió. El nombre de Neymar y la camiseta número 10 estaba pronta minutos antes del estreno de los norteños ante Suiza.

Pero lo cierto es que ni siquiera la presencia del jugador del Paris Saint Germain fue suficiente para que los de Tite se quedaran con el triunfo en la primera fecha del Grupo E.

Pero más allá de lo que dejó el resultado (1-1), hay un dato que puede sorprender a varios en el inicio de una Copa del Mundo que parece ser más pareja de lo que muchos se podían imaginar y que ha dado más sorpresas de las que, a priori, se auguraban.

Ese dato a destacar es que Brasil se sumó a la lista de equipos campeones del mundo que no han podido comenzar con triunfo en este Mundial. A falta de que solo debute Inglaterra, que lo hará hoy (ver página 15), son seis los campeones que ya han hecho su estreno en Rusia y de todos ellos solamente Uruguay y Francia son los que se quedaron con los tres puntos, ante Egipto y Australia respectivamente. Cabe recordar que en el Mundial que se está desarrollando en territorio europeo no están todas las selecciones campeonas, ya que Italia no clasificó.

Lo cierto es que la primera en no poder sumar las tres unidades fue la última que se sumó a esta lista: España. La selección de Fernando Hierro igualó ante Portugal y de esta manera comenzó con algunas dudas su camino en Rusia.

A los hispanos les siguió Argentina, que en un duelo que pintaba para goleada terminó sentenciándose con un empate que fue de las grandes sorpresas que ha dejado hasta el momento la Copa del Mundo.

Lo de Alemania, por ser el último campeón, puede ser un poco más sorprendente, aunque México le hizo un gran partido y eso fue lo que lo llevó a comenzar el Mundial 2018 con una dura derrota por mínima diferencia.

El último en sumarse a los campeones que se estrenaron sin triunfos fue Brasil, luego de su empate ante Suiza.

Los primeros cuatro días de competencia dejaron en claro que Rusia no será un Mundial sencillo y que con los títulos no alcanza para tener asegurados los tres puntos.