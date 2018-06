Argentina prepara cambios para enfrentar a Croacia

Jorge Sampaoli, al igual que todos los argentinos, no quedo conforme con el empate que sufrió la selección de Argentina frente a Islandia. Una selección que en calidad de jugadores y los clubes en los que estos militan, son ampliamente superiores a la selección nórdica, que dentro del once inicial existen casos de jugadores que deben realizar otra profesión además del fútbol. Es por eso por lo que, en el entrenamiento de este lunes, el DT argentino decidió realizar unos cambios en el once.

Caballero; Mercado, Otamendi, Tagliafico; Salvio, Mascherano, Meza, Acuña; Messi, Agüero y Pavón. Este fue el 11 que paró Jorge Sampaoli en la práctica. Mercado entró por Rojo para brindarle un cambio en la última línea; por otra parte, Acuña ingresó por Biglia, uno de los jugadores que más críticas recibió por parte de los hinchas argentinos. Además, Pavón jugó por Di María y tiene grandes chances de ganarse su lugar dentro de los titulares, sobre todo después de lo visto ante Islandia, donde el extremo de Boca Juniors entró de manera efusiva y se notó un cambio en el partido.

Este lunes, en conferencia de prensa, se le preguntó a los jugadores sobre su titularidad en el equipo.

"No me siento titular. Creo que Sampaoli está probando diferentes posibilidades. Todavía queda mucho para el partido. Está probando en cada puesto y veremos qué pasa de acá al último día", dijo el delantero de Boca.

"No tenemos la certeza de que vayamos a ser titulares. Con el correr de los días y de los entrenamientos se irá perfilando el equipo. Estamos a disposición para lo que necesiten: ser titulares o alentar desde afuera", agregó Mercado, defensor del Sevilla, donde fue dirigido por Sampaoli.

Aunque todavía quedan algunos días para el partido de la selección de Argentina frente a Croacia, se vislumbran cambios en busca de un rendimiento acorde con las expectativas, y sobre todo socios para Messi. Argentina tiene la obligación de ganarle a los europeos para acomodarse bien en el grupo D.