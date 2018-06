Los de afuera son... decisivos

Una hora después de lo anunciado aparecieron los futbolistas de Uruguay en el campo de juego del Borsky Sport Centre. Habían hecho un poco de gimnasio antes, pero en realidad la demora se debió a que hubo una extensa charla técnica antes de iniciar los movimientos.

El equipo celeste repasó el juego inicial contra el combinado de Egipto y, en grupo, se intentó explicar por qué hubo tantas dificultades para llegar al ansiado gol. En primer lugar se habló de lo bien que se paró el rival, de los pocos espacios que dejó, de la falta de claridad para manejar el balón en algunos casos y también, mucho, de cómo se terminaron las jugadas. Y acá la pista la dio el lateral Guillermo Varela en la conferencia de prensa. “Personalmente creo que hice un buen partido, pero me quedó en el debe no haber culminado bien algunas jugadas ofensivas. Espero mejorar eso para el próximo”, dijo el lateral derecho.

En la edición anterior ya les contábamos que el cuerpo técnico había quedado conforme con el funcionamiento del sector diestro, porque había funcionado bien a la hora de salir jugando. Sin embargo, la falla había estado precisamente en la ejecución final de los ataques. Esto fue confirmado entonces por Varela, que si bien habló de lo que fue su rendimiento personal, evidentemente fue algo charlado por el grupo. Es esto entonces lo que explica la elección de Carlos Sánchez para jugar por Nández, aunque no solo eso.

¿Por qué Sánchez?

Con 16 pases de gol, el “Pato” fue el mejor asistidor de las Eliminatorias sudamericanas. Uno de sus fuertes es la ejecución de pelotas quietas, lo cual quedó demostrado con el centro que puso para que José María Giménez convirtiera el tanto de la victoria sobre Egipto. “Trabajamos siempre la pelota parada por zonas a la que va cada jugador y a veces se rotan los movimientos, porque puede ir Godín adelante y Josema (Giménez) atrás o viceversa. Se busca la zona más que un jugador específico. Tenemos unos compañeros que se imponen en el juego aéreo, así que hay que poner la pelota ahí para que puedan hacer el doble ritmo y aprovechar sus virtudes”, dijo el Sánchez ayer ante los medios.

Ese aspecto de asistidor es el que le da la ventaja para meterse en la oncena, pues se enfrentará a una Arabia Saudita que mostró gran debilidad defensiva, a veces hasta con mucha inocencia para marcar y cubrir los espacios, lo que puede ser bien aprovechado por un gran pasador como es Sánchez. La idea es que alimente a Suárez y Cavani de más pelotas de las que tuvieron en el debut. Las jugadas más claras las generaron entre ellos dos, sobre todo con el “Matador” dejando de frente al arco al “Pistolero”.

Sánchez es menos vertiginoso que Nández, pero más experiente y ordenado tácticamente, otras razones de su presencia. Es importante ganar y hacer goles, pero con paciencia, sin enloquecerse.

¿Por qué no Nández?

El volante de Boca Juniors no ha logrado imponer su potencia y velocidad en los últimos partidos con La Celeste. Frente a Egipto, por ejemplo, llegó varias veces hasta el fondo pero no consiguió poner la pelota precisa para la llegada de los dos puntas. Sí fue efectivo a la hora de recuperar la pelota y de sacarla jugando. Sin embargo, se entiende que para este partido no se necesita tener tanta marca.

Si bien se espera que Arabia salga a proponer, como ya lo hizo ante Rusia, hay confianza en que entre la defensa y el doble cinco sea suficiente para contener al rival, por lo cual la diferencia se puede hacer buscando por afuera las espaldas de los volantes rivales. Eso hace que se opte entonces por Sánchez en lugar de Nández.

En definitiva, el “Pato” le ofrece al equipo buena pegada, más presencia en el área, orden táctico y experiencia. Y eso, en un partido en el que no solo hay que ir por la victoria sino por anotar varios goles, puede ser clave.