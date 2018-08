Tras el receso del verano europeo, el domingo 26 de agosto vuelve la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bélgica, en el histórico circuito de Spa-Francorchamps. Los fanáticos podrán disfrutar de la carrera, las prácticas y las clasificaciones en vivo a través FOX Premium Action y FOX App, una aplicación que ofrecerá una cobertura mutiplataforma con acceso a cámaras exclusivas.



En esta instancia, los equipos volverán a la pista con nuevos desarrollos y elementos con el fin de obtener una mejoría en su performance y mayor entusiasmo.



Favoritos

El gran atractivo de la carrera será la pelea entre Lewis Hamilton del equipo Mercedes y Sebastian Vettel de Ferrari, que vienen turnándose en la primera posición del campeonato de pilotos.



Vettel arrancó con éxito la temporada, al triunfar en Australia y Bahréin, para luego sumar nuevas victorias en Canadá e Inglaterra. Por su parte, Hamilton venció en los grandes premios de Azerbaiyán, España, Francia, Alemania y Hungría. Con 12 fechas disputadas, el inglés lidera el campeonato con 24 puntos de ventaja sobre Vettel, una diferencia inédita entre ambos.



Los otros candidatos a ganar en Bélgica son los integrantes de Red Bull, Bottas y Ricciardo (que ya confirmó su paso a Renault en 2019), aunque tampoco se puede descartar alguna sorpresa.



Spa-Francorchamps

El circuito de Spa-Francorchamps, con una longitud de 7.004 metros, es conocido por ser uno de los más difíciles de la Fórmula 1.



Está ubicado en la zona boscosa de las Ardenas, y una de sus principales características es el clima impredecible, propio de la región. En ocasiones, en algunos sectores del circuito hay sol y la pista está seca, mientras que en otros llueve, mojando el camino y complicando el manejo.



Otro elemento a tener en cuenta es la curva Eau Rouge, el sector más emblemático del circuito, un zigzag en subida en plena recta muy difícil de negociar, por más que al día de hoy la tecnología de última generación facilita la maniobra.

El Calendario de los próximos GP.

Fox Premium

Tiene todas las carreras de la Fórmula 1 y la transmisión del GP de Bélgica empezará el viernes de madrugada con las dos primeras prácticas de los pilotos. El sábado, luego de la última sesión de prácticas, a las 9 AM empezará la clasificación, que definirá las posiciones de largada.



Finalmente el domingo a las 9 AM se transmitirá el Gran Premio por Fox Premium Action, que contará con una cobertura especial tanto en la previa como en el post carrera.



Serán dos horas electrizantes en las que, como novedad, Fox App contará con tres pantallas adicionales para enriquecer la experiencia: “Tiempos parciales”, “Mapa del circuito” y “Multicámara” . Éstas aparecerán al lado de la cámara principal y brindarán nuevas herramientas para observar todo lo que sucede en la pista.



Este recurso es ideal para que los usuarios lo utilicen como second screen y así poder experimentar otros ángulos, mientras siguen la transmisión principal. Los fanáticos podrán ingresar a la aplicación desde sus celulares o tablets para ver de reojo el mapa interactivo del circuito, acceder al seguimiento de las posiciones u observar el punto de vista del piloto con la cámara de su tablero, por ejemplo.



Recta final

De ganar Hamilton en Bélgica incrementará su ventaja, lo cual puede llegar a ser definitorio para el final del campeonato. En caso de triunfar Vettel, si Hamilton no sumara puntos, el alemán puede llegar a liderar nuevamente por un punto de diferencia.



En todo caso, habrá que seguir el calendario de la F1, que finalizará el 25 de noviembre con el Gran Premio de Abu Dabi.



Tanto el piloto británico como el alemán tienen cuatro títulos mundiales cada uno, por lo que, salvo un milagro, uno de ellos obtendrá su quinta corona, alcanzando de esa manera el récord del argentino Juan Manuel Fangio.