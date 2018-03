Volvió Tiger pero festejó Watson

Con varios de los mejores golfistas del planeta en la cancha, la expectativa era el retorno de Woods, luego de su buena actuación en el Northern Trust Open, hace casi un mes, donde culminó en el puesto 23 con par del campo. .



Lamentablemente Tiger no logró superar el corte tras totalizar 148 impactos y quedar a cuatro golpes de poder disputar las cuatro rondas del evento. Mostró un rendimiento dispar: todavía se nota que le falta mucho juego para encontrar su mejor versión, errático desde el tee y poco preciso con los hierros.



La ultima vez que Woods no superaba el corte en este evento fue en 1993, cuando con apenas 16 años hacia su debut como amateur en un torneo del PGA Tour. Tiger, deberá trabajar mucho en su swing y jugar varios torneos si quiere volver a luchar en el PGA Tour.



Quien festejó fue el carismático Bubba Watson, que venia de una sequía de dos años sin victorias. Fue su segundo Genesis Open y sumó 10 victorias en el PGA Tour. Con un total de 272 golpes, doce bajo el par superó por dos a sus escoltas y compatriotas Kevin Na y Tony Finau y se alzó con un cheque por US$ 1.296.000.