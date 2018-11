Volvieron para ser campeonas

El sábado en el Polideportivo de Las Piedras, Nacional (vigente campeón) y Peñarol definieron la Copa de Oro en el futsal femenino.



Luego del clasificatorio, la definición se vio paralizada por la participación de la selección Sub 20 en el Sudamericano de Chile y el desenlace del campeonato tuvo que esperar hasta este fin de semana.



El partido no pudo ser de otra manera, pese a la superioridad de las aurinegras en los clásicos, en general los partidos entre ambos equipos en el año fueron parejos y esta no fue la excepción.



Comenzó mejor Peñarol, pero Nacional lo empató rápido y antes de finalizar la primera mitad lo dio vuelta para el 3-2 con el que se fueron al descanso.



Para el segundo tiempo las aurinegras fueron más efectivas y el partido se dio vuelta otra vez. Consolidado en las actuaciones de la arquera Sofía Olivera y de Mariana Crocano (las piezas más importantes a lo largo de la temporada), Peñarol pasó 4-3 y aguantó el embate posterior de Nacional para quedarse con el título.



dato: Antecedente: Peñarol ya había dicho presente en el futsal femenino en una sola temporada. El aurinegro jugó en la temporada 2012 donde terminó en la tercera posición detrás de Bella Vista (que tuvo mejor diferencia de goles).



Luego de esa temporada, el equipo se desarmó y volvió este 2018 para quedarse con todo.

Las chicas de Peñarol fueron las mejores a lo largo de todo el año. Se quedaron con el clasificatorio y también con la Copa de Oro que les dio el título del Campeonato Uruguayo y la clasificación como único representante uruguayo para la próxima Copa Libertadores 2019.



También superó a Nacional en clásicos. De los seis disputados en todo el año Peñarol se quedó con cuatro, empato uno y perdió el restante.