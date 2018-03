Volverá la vieja Rutas de América

Rutas de América alcanzó su edición 47° con la finalización el pasado domingo, pero con una organización improvisada en tan solo un mes, con una cantidad de etapas reducida y un recorrido por algunos mínimos departamentos de Uruguay. Sin embargo, la intención de la organización llevada a cabo por el C. C. Fénix es, ahora que habrá más tiempo, llevar la competencia a la idea original.

“La organización salió bastante bien para ser dirigentes nuevos, por lo que nos comentan los equipos. Los clubes apoyaron la movida y los ciclistas también. Se portaron muy bien. En todos lados la gente se volcó para darnos el apoyo, como en Treinta y Tres donde el Club Los Leones con gente voluntaria nos hizo la comida para la caravana, también en Parque del Plata y en todas las ciudades”, comentó Yonir Bordenave, presidente del Fénix.

Suspensión.

“Fue muy costoso todo, con tan pocos días porque el C. C. Fénix, los clubes de Montevideo y la Federación estuvieron suspendidos hasta el 14 de enero. Recién el 16 de enero empezamos con Rutas de América. No podíamos empezar a organizarla, porque si hacés contratos y después no los cumplís...”, explicó Bordenave.

“El 16 de diciembre recién entró esta directiva a trabajar con el club suspendido. Le dimos para adelante y tuvimos un montón de gente colaboradora. Entre todos sacamos esto adelante”, añadió.

Futuro.

El presidente afirmó que ya comenzaron a trabajar para la próxima edición: “Después de la Vuelta del Uruguay ya quedé de reunirme con algunos intendentes para armar Rutas de América 2019. Incluso en la Intendencia de Montevideo me dijeron que viniera porque quieren colaborar y estar en la organización. Para nosotros es importantísimo eso”.

Un cambio importante que planifica es la vuelta de las 10 etapas -reducidas a seis y ocho en los últimos dos años- y que algunas de ellas sean en Argentina y Brasil.

“Nos ofrecieron Argentina y Brasil para etapas en sus países, por eso tiene que ser de 10 días la prueba. Quedó en la agenda para hacerlo para la próxima edición”, sostuvo. Además, se acerca la edición 50, que será en 2021. “Estamos a dos pasos de la Vuelta 50; queremos que sea una fiesta”, tiró Bordenave.

Fénix.

También tiene la tarea de reordenar a su club tras la suspensión y volver a los éxitos que llevaron a ser el más ganador. “Agarramos en un momento muy complicado económicamente, estamos pasando por momentos difíciles. Pero me tengo fe... ¡Me tuve fe para hacer estas Rutas de América! Armé un equipo joven y lo apoyamos hasta último momento. Con la suspensión se nos retiraron los sponsors. Como había rumores que no nos iban a levantar la sanción, algunos ciclistas se fueron para tener la seguridad que iban a poder correr. No les podemos cerrar las puertas, no le podíamos brindar lo que otros les brindan”, se lamentó.

Pero el ciclismo en general “es todo a pulmón, no se cobra nada. Es todo a garra y corazón. Pero dan ganas de trabajar y darle para adelante”, sentenció Bordenave.