El viento sigue siendo un gran problema

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Bahía de Paracas se roba la atención con la actividad de la vela en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 pero ayer, solamente dos clases con uruguayos en escena pudieron ver acción.

En nacra 17, Pablo Defazio y Dominique Knüppel tuvieron dos regatas y consiguieron en ambas un sexto puesto para estar en el lugar 6 de la clasificación general.

“Si nos preguntan fríamente, no nos fue muy bien, pero tampoco es tan grave. En la primera regata veníamos segudos y por no arriesgar mucho, nos pasaron en la última pierna, cometimos un error y eso nos condicionó bastante. Por suerte pudimos salir adelante y no nos sacaron tantos puntos los rivales directos por la plaza olímpica que es nuestro gran objetivo en Lima y lo que realmente nos importa ya que estamos ahí, no quedamos tan lejos”, le dijo Pabo Defazio a Ovación.

Por otra parte, Ricardo Fabini y Florencia Parnizari disputaron su primera regata en snipe mixto y terminaron en el noveno puesto.

Hoy la vela tendrá actividad en nacra 17, snipe mixto, láser radial femenino con Dolores Moreira, láser standard con Ignacio Rodríguez, 49er con Fernando Diz y Hernán Umpierre y foiling kite con Nicolás Landauer.

Además, en Pelota Vasca, a la hora 12:00 de Uruguay, Richard Airala enfrentará a David Álvarez de México en frontón y Braian Ramírez se medirá ante Arturo Rodríguez de México en pelota de goma a las 16:00.