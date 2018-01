Se viene el Abierto Uruguayo

Uno de los torneos más antiguos del polo nacional vuelve a escena y será en las canchas del Punta del Este Polo & Country Club (Ruta 10 kilómetro 172,5) con la presencia de cuatro equipos.

El Abierto Uruguayo de Polo tendrá en escena a Dole, actual campeón que buscará nuevamente la corona, Las Sierras Jeep, El Carmen Garzón y Punta del Este jugando todos contra todos en tres jornadas que definirán a los finalistas de las Copas de Oro y Plata.

En El Carmen Garzón la dupla uruguaya que viene sumando grandes actuaciones a nivel nacional e internacional como Mauricio Sánchez y Guillermo Besozzi estarán en el equipo que promete dar pelea.

Otra de las atracciones las tendrá Las Sierras Jeep, que tendrá en el equipo a Alfredo Bigatti, el mejor jugador de la pasada edición del Abierto Uruguayo. Además, Las Sierras contarán con Valentín Martínez, referente del equipo, quien no formará parte del cuarteto titular pero estará como suplente.

La primera etapa se disputará el miércoles, la segunda el jueves y el viernes será jornada de descanso, mientras que el sábado será la tercera etapa y el domingo se conocerán a los campeones del Abierto Uruguayo.

“Es uno de los torneos más antiguos del Uruguay que se juega desde 1898. Tuvo su sede en Florida, en Young y en Montevideo, con las canchas de los ingleses en el barrio Peñarol. Ahora desde hace dos años se juega en Punta del Este, pero el nivel no baja, sino que por el contrario, cada año subimos el nivel con grandes equipos”, contaron desde la organización a Ovación.

Abierto Uruguayo de Polo

LOS EQUIPOS



Punta del Este

Ben Solemani

Hector Guerrero

Mauricio Arocena

Marcos Araya



Las Sierras Jeep

Federico Arocena

Bautista De Castro

Alfredo Bigatti

Matias Carrique



El Carmen Bodega Garzón

“Abeja” Linder

Mauricio Sánchez

Guillermo Besozzi

Martin Tassara



Dole

Bernardo De Lisa

Mauricio Dos Santos

Gerardo Mazzini