Una victoria y una derrota con polémica ante Chile

Mientras la Sub 20 volvió a la victoria con un partido muy sólido, en mayores la realidad fue otra y Uruguay no pudo sumar ante Chile en un encuentro que tuvo polémica tras un gol convalidado a los trasandinos y que los celestes protestaron.



Después del traspié ante Paraguay, la categoría Sub 20 volvió a sumar de a tres para Uruguay y derrotó 3-0 a Chile. Ese fue el resultado del primer tiempo y así se mantuvo hasta el final. Dos goles de Yhordi Segui y otro de Facundo Sosa para volver a recuperar la confianza.



La absoluta sigue sin poder conseguir un triunfo en el torneo, después de un empate ante Argentina y la derrota ante Paraguay, esta vez tocó caer ante Chile.



La Celeste volvió a comenzar perdiendo y tuvo que correr de atrás en el marcador. Cuando llegó al empate transitorio (3-3), Chile convirtió un gol con algo de polémica y volvió a traer desorden a Uruguay que recibió otro tanto más. Solo quedó tiempo para el descuento y el resultado final de 5-4.

El gol de Chile que protestó Uruguay

#LigaSudamericana | El grave error de los jueces en el encuentro entre Uruguay y Chile. Gol que se valida para los trasandinos. NUNCA ingresa el balón en redes defendidas por Gaitán. Via - @javadarsena pic.twitter.com/6lwWj7asal — Guille Graña (@Guille263) 19 de septiembre de 2018

Uruguay descansará este jueves en la fecha libre y cerrará su participación en la Liga Sudamericana cuando enfrente a Bolivia el viernes desde las 16 horas en Sub 20 y a partir de las 18 horas en mayores.