La vía de prevención: Uruguay mejora los exámenes médicos y más con los menores

El deporte uruguayo está de luto luego del fallecimiento de Leandro Paz, el chico de 13 años que jugaba al básquetbol en el Sparta de Minas y que falleció en la jornada del martes por causas que todavía no han sido dadas a conocer públicamente.

Las instituciones se hicieron eco de lo sucedido y más allá de mandar su mensaje de apoyo al club, a los compañeros y a la familia, se sumaron a la causa con un emotivo minutos de silencio en la fecha de la Liga Uruguaya que se disputó el pasado jueves.

La prematura muerte de Leandro Paz pone sobre la mesa también otros casos como los del futbolista juvenil Agustín Martínez en 2019 o del rugbista, también juvenil, Santiago Castro en 2016.

Es allí donde uno puede empezar a preguntarse si es posible evitar que estas cosas sucedan y, según lo reconocen los propios médicos, no siempre es posible.

“Estos accidentes de muerte súbita pasan en todo el mundo y nosotros tratamos de acompasarnos para evitarlos. La gente debe entender que el acto médico no es un capricho o un simple papel, sino que detrás hay toda una política de Estado a favor de la prevención que transversaliza todos los deportes. A veces las personas creen que es una traba o un trámite burocrático. Está también la idea instalada de que no se hace nada, pero sí se hace, lo que pasa es que todo esto lleva tiempo”, expresó el Dr. Daniel Zarrillo (director del Centro Médico Deportivo) a Ovación.

En base a lo expresado por Zarrillo, es importante hacer referencia a un cambio que se realizó en 2019 basado en una exigencia, precisamente, en menores que pueden ser considerados los más vulnerables y que pueden prevenir hechos negativos con deportistas jóvenes o que todavía son niños y que toman la alternativa del deporte como una simple diversión: “El cambio sustancial que se ha dado en los últimos tiempos es que, de acuerdo con la Sociedad Uruguaya de Pediatría, a partir de noviembre del año pasado se ha incorporado la exigencia de que los menores de 12 años se sometan al menos una vez a un electrocardiograma de reposo. Esto -como digo siempre- ayuda a prevenir, pero no a impedir. Lo que sí hace es ponernos en la pista de alguna patología que se pueda tratar a tiempo”.

De todas maneras, cabe hacer un repaso de lo que cada deportista debe realizar al momento de integrarse a un plantel o realizar una tarea deportiva de forma profesional.

“Uruguay es pionero en el mundo en la exigencia del examen médico preparticipativo, porque no en todos lados es obligatorio. Es más, Uruguay es el único país que en estos momentos está en el proceso de digitalización del certificado médico, lo cual comenzó en 2017”.

En el mismo sentido, Zarrillo expresó que la conocida como “ficha médica” a la que siempre se hacía referencia en materia deportiva, ya no existe más, pero que eso no impide que los exámenes médicos se realicen en tiempo y forma para evitar que los deportistas sufran inconvenientes de salud. “Eso ocurría en el pasado porque los deportistas iban a lo que era entonces la Comisión Nacional de Educación Física y allí había un grupo de médicos centralizado que realizaban los exámenes médicos. Actualmente, como parte de una política de tener un mecanismo de prevención extendido a toda la población, esos mismos exámenes cada deportista se los hace en su sociedad médica”, lo que también le abre la posibilidad a que incluso los deportistas que se desarrollen en el interior no tengan que hacer grandes recorridos para someterse a su examen médico correspondiente para realizar actividades.

Las medidas están y las vías para prevenir tragedias también y pese a que hay imponderables que en ocasiones no se pueden controlar, el trabajo día a día se basa en evitarlos haciendo referencia siempre en la prevención y a partir de allí conseguir que las muertes súbitas en el deporte ocurran con menor frecuencia.



DANIEL DANERS "No es común que pasen estas cosas"

“El tema lo estamos siguiendo con mucha atención porque no es común que sucedan estas cosas. A nivel nacional existe el control a través del carné del deportista y para hacer actividad física federada el atleta lo debe tener sí o sí. No hay excepciones”, expresó Daniel Daners, Gerente Nacional de la Secretaría Nacional de Deportes, a Ovación.

Acerca del monitoreo que se hace en estos casos, Daners explicó que “estamos muy atentos porque si esa muerte se dio a causa de fallas en el protocolo del otorgamiento del carné del deportista, debemos actuar en consecuencia, pero hasta tanto no sepamos bien qué fue lo que pasó, no podemos hacer mucho. Cuando se determinen las causas veremos si hay falencias y si se deben modificar algunas cosas, lo haremos porque es un tema de orden”.

Un punto importante al que también hizo referencia Daners es que “para el caso de los jóvenes menores de 18 años, existe el carné del niño, niña y adolescente que los habilita a la práctica de deporte federado sin la necesidad de obtener el carné del deportista”.

Por último, el funcionario del Estado remarcó: “Estamos atentos y nos preocupa, pero hasta que no se tenga a ciencia cierta la certeza de qué fue lo que pasó, no podremos actuar para ver si hay que tener reparos en algún punto de la expedición del carné del deportista”.