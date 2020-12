La agenda deportiva para el último día del 2020 y los primeros del 2021

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Fin de año con las estrellas". Así podría llamarse la programación deportiva del 31 de diciembre, 1° de enero y 2 de enero que se vivirá en los próximos días y que tiene mucha actividad interesante tanto en fútbol como en básquetbol.

El último día del año no está exento de deporte y pese a que muchos estarán terminando de planificar cómo pasarán la noche, hay futbolistas que todavía no podrán relajarse del todo.

Lo cierto es que en los próximos tres días habrá presencia uruguaya como la de Edinson Cavani en el Manchester United, Federico Valverde en el Real Madrid, el derbi vasco entre Athletic Bilbao y Real Sociedad y el gran destaque: Boca vs. River. Además de mucha actividad de la NBA. ¿Cuándo juega el Manchester United? ¿Cuándo juega el Real Madrid? ¿Cuándo juegan Boca-River?

31 de diciembre

FÚTBOL



España - Athletic Bilbao vs. Real Sociedad (10:00) - Directv

España - Osasuna vs. Alavés (12:15) - Directv



BÁSQUETBOL



NBA - Los Ángeles Clippers vs. Portland (00:00)

NBA - Indiana Pacers vs. Cleveland Cavaliers (17:00) - NBA TV

NBA - Washington Wizards vs. Chicago Bulls (19:00) - NBA TV

NBA - Orlando Magic vs. Philadelphia 76ers (20:30)

NBA - Houston Rockets vs. Sacramento Kings (21:00) - NBA TV

NBA - Toronto Raptors vs. New York Knicks (21:30)

NBA - Oklahoma City Thunder vs. New Orleans Pelicans (22:00)

NBA - Utah Jazz vs. Phoenix Suns (23:00)

1° de enero

FÚTBOL



Inglaterra - Everton vs. West Ham (14:30) - ESPN

Inglaterra - Manchester United vs. Aston Villa (17:00) - ESPN



BÁSQUETBOL



NBA - Charlotte Hornets vs. Memphis Grizzlies (21:00)

NBA - Dallas Mavericks vs. Miami Heat (21:00) - NBA TV

NBA - Detroit Pistons vs. Boston Celtics (21:00)

NBA - Brooklyn Nets vs. Atlanta Hawks (21:30) - NBA TV

NBA - Milwaukee Bucks vs. Chicago Bulls (22:00)

NBA - Minnesota Timberwolves vs. Washington Wizards (22:00)

NBA - San Antonio Spurs vs. Los Ángeles Lakers (22:00) - ESPN 2

NBA - Denver Nuggets vs. Phoenix Suns (23:00)

NBA - Utah Jazz vs. Los Ángeles Clippers (23:00)

2 de enero