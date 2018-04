Valentino Rossi va por más...

Es mi ídolo del Moto GP. Campeón mundial de todas las categorías, con un carisma y un talento fenomenal. En las pruebas de pretemporada no ha tenido unos buenos resultados y se ha quejado mucho del comportamiento de su Yamaha.

En el 2017, Valentino no podía insertarse en las curvas con suficiente velocidad y mantener su línea. Se demoraba en levantar la moto y para compensar esa pérdida de tiempo, aceleraba con más fuerza, lo que destruía la cubierta. Trataron de reducir la entrega del torque, pero perdían aceleración. Valentino no podía utilizar toda la potencia del motor, porque el neumático no podía aceptar toda la aceleración, sin patinar y destruirse. Veremos si utiliza este año el chasis del 2016 y al firmar por dos años más con Yamaha, todavía piensa que tiene talento y fuerzas para luchar por un campeonato de Moto GP.

Yo pensaba que este iba a ser su último año y en 2019 se iba a ir a pescar. Pero luego de lo visto en Catar, mi ídolo Valentino tiene cuerda para dos años más. Las nuevas generaciones lo harán transpirar, pero la tribuna siempre está con Valentino. Espero que haya sido una decisión sensata, pero Valentino me parece que deja decidir a su corazón antes que a la razón.