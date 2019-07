Valentina Shevchenko, la campeona de UFC que viene a Uruguay es... ¡de película!

En poco más de dos semanas se presentará en Uruguay Valentina Shevchenko, la campeona de peso mosca de la UFC. La nacida en la Unión Soviética hace 31 años es originaria de Kirguistán (luego de la desintegración de la URSS en 1991), pero habla sin problemas español por haber vivido en Perú por ocho años.



De las artes marciales tiene base en muay thai, empezó con taekwondo por su madre (quien llegó a ser cinturón negro tercer dan de taekwondo) y actualmente entrena en artes marciales mixtas. Antes de residir en Perú fue campeona de muay thai y K1. Sumaba ocho títulos mundiales con solo 20 años.

La kirguisa llegó a Perú cuando en 2008 realizó un viaje por Sudamérica. “Viajamos por diferentes países: Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia. Nos encanta la cultura”, dijo hablando en plural por incluir a su hermana Antonina -también peleadora de UFC- y su maestro, Pavel Fedotov.



Les gustó el país incaico y se quedaron a petición de los locales. “Al principio fue un viaje, pensábamos estar por 10 meses y recorrer varios países de Latinoamérica, pero cuando llegamos a Perú la gente quería aprender muay thai, el boxeo tailandés. Pidieron para dar (recibir) clases, nosotros empezamos a enseñar, a recorrer diferentes ciudades con seminarios y decidimos quedarnos más, más, más y así pasaron todos los años”, afirmó.

Antes de salir de Kirguistán, además de los ocho títulos del mundo (ahora suma 17), se llevó uno más. “Acabé la Universidad de Artes en Kirguistán. Mi profesión es directora de cine”, explicó.



Empezó en la UFC en 2015 en la categoría gallo (52 o 53 kg) porque no había categoría para ella. “Cuando se creó 57 kilos para mujeres pasé a esa categoría, porque es mi peso natural”, comentó. Desde su debut lleva ocho peleas con un récord de 6-2 (solo en UFC; en MMA tiene 16 ganadas y tres perdidas). Las únicas dos perdidas, contra Amanda Nunes; las ganadas, tres por decisión de los jueces, dos por sumisión y una (la última) por nocáut a raíz de la patada en la cabeza a Jessica Eye en la primera vez que defendía el título.

A Uruguay vendrá con el objetivo de defender una vez más su corona ante Liz Carmouche, con quien tiene una especial revancha por delante: la estadounidense le produjo el único KO (fue técnico) de su historial (la única derrota antes de UFC), al provocarle un corte en la cara por el cual tuvo que retirarse en el tercer round. Fue la única vez que no terminó una pelea.

La histórica noche de peleas del 10 de agosto en el Antel Arena, que significará la primera noche de la UFC en Uruguay, será para Valentina la primera vez en llegar al país. “Todavía no fuimos. Cuando estuvimos en Argentina en el campeonato sudamericano de muay thai (fue campeona) pensamos en pasar por Uruguay, pero no nos alcanzaba el tiempo y ahora tenemos la oportunidad”, recordó Shevchenko, que lógicamente tiene primero en mente la pelea, pero dependiendo de “entrenamientos, actividades que vamos a hacer, por supuesto que queremos conocer más del país; todo lo que podamos”. A la vez, para el octágono tiene un objetivo: “Siempre mi meta es ser la mejor. Mostrar una buena pelea, con buena técnica y corazón para que los amantes de las artes marciales la disfruten y vean buen espectáculo”.



Empieza el show



La entrada al pesaje es con un alimento no perecedero

Está habilitado el cambio de entradas para el pesaje de los luchadores de la UFC. Cada boleto se consigue con un kilo de alimento no perecedero, destinado a tres instituciones uruguayas (Proyecto Equality, Proyecto Botijas y Legión de la Buena Voluntad). Los puntos de canje son: Gimnasio Uruguay Fighting Club, Proyecto Equality, LBV Uruguay y MKO Crossfit.



Las entradas para la pelea se venden a través de Tickantel, teniendo ya agotadas el sector lateral del anillo más alto. Los costos van desde $2420 a $8910.



Las peleas programadas son:

Valentina Shevchenko vs. Liz Carmouche

Vicente Luque vs Mike Perry

Eduardo Garagorri vs Humberto Bandenay

Rodolfo Vieira vs Oskar Piechota

Ciryl Gane vs. Raphael Pessoa Nunes

Enrique Barzola vs. Bobby Moffett

Tecia Torres vs. Marina Rodriguez

Rogerio Bontorin vs. Raulian Paiva

Taila Santos vs Ariane Carnelossi

Rafael Fiziev vs Alex da Silva

Laureano Staropoli vs Alexsei Kunchenko

Veronica Macedo vs. Rachael Ostovich-Berdon

Geraldo de Freitas vs. Chris Gutierrez

*Sujetas a cambios