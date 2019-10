Los uruguayos continuarán con la Clipper Race al partir de Punta del Este

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de 10 días en el puerto de Punta del Este, los veleros que participan en la regata internacional Clipper Race retornaron a su recorrido por el mundo y así también la embarcación que lleva el nombre de la ciudad con sus cuatro tripulantes uruguayos.

Foto: Nicolás Pereyra

Habían sido 28 días recorriendo unas 5.000 millas náuticas hasta llegar el lunes de la pasada semana al puerto de Maldonado, especial para Sofía Strasser, Alejandra Alvira, Darío Rodríguez y Fernando Antía -parte de los 20 tripulantes- que volvían a su país por al menos unos días y eran recibidos por los suyos, al finalizar la Carrera 2, La Copa del Comodoro en la travesía.

Foto: Nicolás Pereyra

Fue la segunda carrera de 15 que forman la Clipper Round the World Yacht Race, el desafío que consiste en once meses por el mundo con más de 40.000 millas náuticas con tripulación no profesional, con 700 personas de 43 países en su duodécima edición.

Foto: Nicolás Pereyra

Por ello fue especial para los tripulantes uruguayos y también los no uruguayos del “Punta del Este”, que fueron recibidos por familiares, amigos, puntaesteños -entre ellos el intendente Enrique Antía- y autoridades del Yacht Club de Punta del Este -encabezadas por el comodoro Juan Etcheverrito- en el puerto deportivo. Ahora visitarán los puertos de Sudáfrica, Australia, China, Filipinas, Estados Unidos y Panamá.