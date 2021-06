Es uruguaya, estaba escalando el Everest, pero contrajo COVID-19 y tuvo que cancelar la expedición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Su nombre es Vanesa Estol, tiene 35 años y es uruguaya. Se radicó en México en 2015 gracias a su participación en Miss Universo, estudió psicología, se doctoró, pero fue tras su pasión: el montañismo. Desde el 3 de abril estaba escalando el Everest, la montaña más alta del mundo, y esperaba llegar a la cima en la última semana de mayo para observar "cómo se ve el mundo desde ahí arriba". Sin embargo, el coronavirus truncó su sueño.

El 14 de mayo pasado, Estol contó a El País que se preparó durante seis años para realizar esta travesía. "Me preparé durante seis años haciendo montaña en distintos lugares del mundo. Estuve dos veces en la cumbre de Aconcagua por dos rutas distintas, fui dos temporadas a Bolivia, tres a Ecuador y esta es mi cuarta vez en Nepal (las dos anteriores subí montañas de 6.000 metros y una para hacer Manaslu, mi primera montaña de más de 8.000 metros)", señaló.



Sin embargo, no pudo cumplir su sueño. El COVID-19 le jugó una mala pasada a ella y su equipo y debió regresar. Estol escribió una carta en su redes "con el corazón roto" para anunciar que esta expedición quedó "oficialmente cancelada".



"Desde el inicio ha estado llena de obstáculos que hemos logrado superar, pero esta vez ya no depende de nosotros", indicó.

"Al inicio de la expedición varios integrantes del grupo salimos positivos en COVID-19, a pesar de las medidas estrictas que se establecieron para poder venir (dos PCR y cuarentena de una semana llegando). En el momento de dar positivos nos fuimos a Katmandú a aislar, recuperar y repetir pruebas hasta salir negativos para evaluar volver", explicó.



Estol sostuvo que "ya recuperados" regresaron a la expedición para determinar cómo reaccionaban sus cuerpos en la altitud después de la enfermedad.



"Hicimos una rotación para aclimatar y llegamos a 7200 metros, sin usar oxígeno y sintiéndonos bien así que decidimos seguir para arriba. El 23 de mayo, en nuestro summit push llegamos al collado sur (tocando los 8000 metros) en perfecto horario (11:00 AM). Había muchísimo viento, todas las carpas estaban rotas, pero aún así pudimos instalarnos, comer y descansar para salir en la noche a cumbre", narró la uruguaya.

Sin embargo, cuando despertaron al otro día en la mañana, notaron que "algo no estaba bien". "De por sí sería un día de cumbre complicado (vientos super fuertes y demasiados grupos intentando en una ventana de clima muy pequeña) pero además de eso, nuestro equipo estaba mal. Escalar Everest requiere de trabajo en equipo y apoyo mutuo, uno no puede decidir salir sólo a la cima, esa noche varios integrantes de nuestro equipo estaban débiles y asustados, algo pasaba aunque no sabíamos qué era, por supuesto decidimos no salir a cumbre", añadió.



Estol manifestó que bajaron pensando en descansar "un par de días y volver a intentar", pero los integrantes reaccionaron "peor".



"Algunos sherpas bajaron al base y se hicieron pruebas, resultó ser COVID- 19, por supuesto bajamos al base de inmediato todos, no podíamos arriesgarnos o arriesgar a otros quedándonos así", sumó.



La uruguaya lamentó el desenlace de la expedición: "Bajarnos del collado sur estando tan cerca de la cumbre fue muy duro, pero ahora me doy cuenta de que fue la mejor decisión que pudimos tomar, todos están bien y recuperándose, la vida es más importante que cualquier cumbre".

El Everest es la montaña más alta del planeta. Tiene na altitud de 8.849 metros (29.029 pies) sobre el nivel del mar.



Estol dijo en mayo pasado a El País que su objetivo es "subir las 14 montañas de más de 8.000 metros del planeta". Esta era su segunda.