Uruguay rumbo a la Liga Sudamericana de futsal en dos categorías

El torneo se disputará en Asunción desde el lunes 17 al viernes 21 de septiembre en formato de todos contra todos. Uruguay es parte de la zona sur junto al anfitrión Paraguay, Argentina, Bolivia y Chile.



En ambas categorías enfrentarán a las mismas selecciones y los Sub 20 podrán reforzar a la categoría mayor.



En la absoluta, el entrenador Diego D'Alessandro citó solo a un arquero y completará el plantel con los Sub 20 Ignacio Perdomo y Juan Luketich. En cuanto a los jugadores de campo, son en su gran mayoría del medio, completando la lista con dos jugadores que juegan fuera de Uruguay.



El arquero es Christian Gaitán, que está teniendo un gran año y jugará las finales por el uruguayo ante Nacional con Boston River. Las dos fichas internacionales vienen de Brasil y Argentina.



Desde la vecina orilla, Ignacio Salgués de Boca Juniors es la carta más importante en ofensiva mientras que del Copagril de Brasil el nacionalizado uruguayo Alexandre de los Santos le contagia a la Celeste un ritmo internacional.



Uruguay buscará en Paraguay, más allá del mejor resultado deportivo posible, llegar de la mejor manera a las eliminatorias del próximo año de cara al próximo Mundial de la disciplina.

Christian Gaitán (Boston River) Gabriel Debat (Peñarol) Maximiliano Navarro (Old Christians) Federico Fedele (Old Christians) Víctor Rodríguez (Boston River) Leandro Ataídes (Nacional) Luciano Cosentino (Malvín) Juan Custodio (Peñarol) Alexandre de los Santos (Copagril, Brasil) Ignacio Salgués (Boca Juniors, Argentina)

En Sub 20 las caras se repiten de varios procesos anteriores de selección e incluso algunos de ellos ya han tenido minutos con la mayor.



De esta convocatoria, Ezequiel Leizagoyen, Yhordi Segui y los de Peñarol Nicolás Martínez y Facundo Sosa podrán volver a tener minutos en la absoluta además de ser claves en su categoría.

Ignacio Perdomo (Old Christians) Juan Luketich (Nacional) Agustín Luna (Peñarol) Ezequiel Leizagoyen (Old Christians) Yhordi Segui (Nacional) Facundo Sosa (Peñarol) Franco Fuentes (Peñarol) Ignacio Oper (Banco República) Nicolás Martínez (Peñarol) Juan Manuel Dondan (Elbio Fernández).

sub 20

fixture

El calendario de Uruguay:

Lunes 17/9 – Argentina – Uruguay (Mayores 15hs) (Sub20, 13hs)



Martes 18/9 – Uruguay – Paraguay | (Mayores 19hs) (Sub 20, 17hs)



Miércoles 19/9 – Uruguay – Bolivia | (Mayores 15hs) (Sub 20, 13hs)



Viernes 21/9 – Chile – Uruguay | (Mayores 16hs) (Sub 20, 14hs)