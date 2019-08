Uruguay ganó y renovó su ilusión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

No era fácil el juego que Uruguay tenía que afrontar en la pasada jornada. No era fácil porque el rival no era sencillo y no lo era tampoco por lo anímico, luego de la aplastante derrota recibida en el comienzo del certamen.



Está más que claro que Argentina era un rival muy complicado de vencer y por eso la victoria ante México era posible y se terminó consiguiendo por 72-61 en un gran partido de los dirigidos por Edgardo Kogan.



Un encuentro donde, es cierto, la Celeste tuvo altibajos, pero para las intenciones de Uruguay por suerte fueron más los detalles positivos que los negativos y fue lo que dejó viva la ilusión celeste de cara al último encuentro de la fase de grupos que será hoy desde las 12:00 (hora de Uruguay) frente a República Dominicana.



En la pasada jornada, Uruguay tuvo un gran comienzo del partido ya que en los primeros seis minutos de disputa, los de Kogan llegaron a poner un parcial de 17-4 con gran tarea de Luciano Parodi y Joaquín Rodríguez. Pese a ello, los aztecas se arrimaron sobre el final del mismo con un parcial de 8-2 para finalizar los primeros 10 minutos con un 19-12 a favor de Uruguay.



Para el segundo cuarto la historia fue más pareja y lo fue tanto que México se impuso solo por un punto con una ventaja de 12-11, aunque en el tercero la diferencia mexicana fue superior.



Fue allí cuando con un parcial de 22-14, los aztecas se pusieron en partido y de hecho se fueron ganando el encuentro porque en el acumulado México se estaba imponiendo por 46-44.



El último cuarto fue palmo a palmo hasta que a falta de poco más de tres minutos, Uruguay sacó una ventaja de seis puntos que no perdió más y que le aseguró el triunfo.



Más allá de lo bueno de Parodi (16 puntos) y Joaquín Rodríguez (8 puntos) o lo que aportó Kiril Wachsmann (12 puntos), la gran figura fue Martín Rojas (19 puntos) con unidades claves y que renuevan la ilusión celeste.