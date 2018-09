Uruguay se despidió de la Liga Sudamericana de Futsal

La Celeste culminó su participación en la Liga Sudamericana Zona Sur con quizás sus peores partidos del torneo.



Después de un buen arranque en la primera fecha con una victoria en Sub 20 y un empate en mayores, dos derrotas ante Paraguay en la segunda jornada calaron hondo en los dirigidos por Diego D'Alessandro que tuvieron dificultades en los demás partidos para encontrar el mejor ritmo.

La selección absoluta terminó la Liga Sudamericana de la misma forma que la inició, con un empate. Esta vez 2-2, ante Bolivia.



Sin poder ganar en el torneo sumó ante Argentina en la primera fecha y volvió a repartir puntos ante los del altiplano.



Aunque comenzó ganando con un gol de Alexandre de los Santos, la alegría duró poco. En cuatro minutos se convirtieron los cuatro goles del partido.



Después del tanto del jugador del Copagril de Brasil, Juan Cuba y Alvin Bendezu pusieron en ventaja a Bolivia y otra vez 'Xande' anotó para Uruguay y empató el score.



La Celeste lo tuvo sobre el final, pero el golero boliviano respondió y el marcador no se movió. La próxima actividad oficial serán las eliminatorias del año que viene de cara el Mundial.

La Sub 20 no se pareció en nada a la del resto de torneo. Luego de comenzar ganando ante Argentina falta de 10 segundos, mostró en el partido ante Bolivia una imagen totalmente diferente.



Nicolás Martínez abrió la cuenta para la Celeste antes de los tres minutos pero Bolivia lo dio vuelta antes del descanso. Uruguay se fue a vestuarios molesto y no volvió a encontrar el eje en su juego.



Mientras Uruguay se ofuscaba, el equipo verde seguía de largo. Bolivia se puso 4-1 en mitad del segundo tiempo y aunque Uruguay lo intentó incluso con golero-jugador solo llegó al descuento a falta de dos minutos tras el gol de Ignacio Oper.



Los juveniles se despiden del torneo con dos victorias ante Chile y Argentina y dos derrotas ante Paraguay y Bolivia. La próxima actividad oficial será en noviembre de este año por el Sudamericano Sub 20 en Perú.

resultados Así fue la participación de Uruguay en la Liga Sudamericana Zona Sur Lunes 17/9 – Argentina – Uruguay (Mayores 15hs) (Sub20, 13hs)

Sub20: Argentina 4 - Uruguay 5

Mayores: Argentina 1 - Uruguay 1



Martes 18/9 – Uruguay – Paraguay | (Mayores 21hs) (Sub 20, 19hs)

Sub 20: Uruguay 5 – Paraguay 6

Mayores: Uruguay 3 – Paraguay 7



Miércoles 19/9 – Chile - Uruguay | (Mayores 17hs) (Sub 20, 15hs)

Sub 20: Chile 0 – Uruguay 3

Mayores: Chile 5 – Uruguay 4



Próximas fechas:



Jueves 20/9 - Libre



Viernes 21/9 – Uruguay - Bolivia | (Mayores 18hs) (Sub 20, 16hs)

Sub 20: Uruguay 2 - Bolivia 4

Mayores: Uruguay 2 - Bolivia 2