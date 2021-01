Uruguay debutó en el Mundial de handball masculino con derrota ante Alemania

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección uruguaya de handball masculino tuvo su día histórico. La Celeste debutó en el Mundial de Egipto y lo hizo frente a Alemania, una potencia de este deporte que ya sabe lo que es ser campeón de este torneo.

El equipo de Jorge Botejara comenzó con una brillante actuación de Felipe González, el golero de Colegio Alemán que con intervenciones espectaculares evitó en varias ocasiones la caída del arco celeste.

Desde el inicio el encuentro los alemanes marcaron del desarrollo del juego y mostraron su superioridad, pero los uruguayos buscaron ser competitivos y por momentos lo lograron, sobre todo en la primera parte, manteniendo una distancia corta en el tanteador.

Y en ese comienzo de partido fue Federico Rubbo, el puntero izquierdo de Scuola Italiana, el que dejó su nombre inscripto para siempre en la historia del handball uruguayo anotando el primer gol de la Celeste en una Copa del Mundo masculina.



Uruguay debutó con Alemania en el Mundial de Handball masculino. Foto: Reuters.

Con el transcurso de los minutos y mientras Alemania era efectivo en ataque pero también se encontraba con la figura de “Pipe” González, los celestes se animaban a más y Diego Morandeira anotó el segundo tanto uruguayo a los 17’ y Gerónimo Goyoaga puso el tercero de un equipo que se fue al descanso 16-4 abajo.

“No le facilitemos la ampliación del marcador. Ojo con las pérdidas”, fueron las palabras de Botejara a sus dirigidos en la primera parte agregando que “sigamos atacando para ver si podemos descargar por la derecha y lastimar por ahí”.

En el complemento, los germanos pusieron el pie en el acelerador, Uruguay sintió el ritmo de juego y ya no fue el mismo, pero de todas maneras, el equipo captó el mensaje del entrenador y por la zona derecha del ataque lastimó bastante.

Aparecieron goles importantes de Diego Morandeira, quien terminó siendo el máximo anotador celeste con cuatro y hubo varios jugadores que dijeron presente en el marcador.

Con los recambios, Alemania no bajó la intensidad sino que todo lo contrario. Creció y también aprovechó varios errores no forzados y de manejo de pelota de los uruguayos para contraatacar y no perdonar.

Acá está la figura del debut de #Uruguay en #Egypt2021

Con ustedes Felipe González 👏🏼👏🏼👏🏼 https://t.co/lcDZAnD9uD — Enrique Arrillaga (@arrillagae) January 15, 2021

El 43-14 del final dejó a Alemania con su primer triunfo en esta Copa del Mundo y a Uruguay con la sensación histórica e imborrable de haber debutado en el Mundial de handball masculino con una dignísima actuación frente a una potencia de este deporte.

Como frutilla de la torta de este día histórico, Felipe González empieza a inscribir su nombre en el concierto internacional y terminó siendo elegido como el jugador del partido tras haber tenido una notable actuación en el arco celeste.



EL DEBUT Alemania 43 — 14 Uruguay Estadio: Hassan Moustafa Sports Hall.

Árbitros: Julián Lopez Grillo y Sebastián Lenci Sebastian (Argentina).



Goles de Alemania

Timo Kastening - 9

David Schmidt - 5

Marcel Schiller - 5

Juri Knorr - 4

Julius Kuhn - 4

Uwe Gensheimer - 3

Tobias Reichmann - 3

Sebastian Firnhaber - 3

Johannes Golla - 2

Marian Michalzcik - 2

Fabian Bohm - 2

Philipp Weber - 1

Goles de Uruguay

Diego Morandeira - 4

Gerónimo Goyoaga - 2

Cristian Rostagno - 2

Máximo Cancio - 2

​Gabriel Chaparro - 1

Facundo Listón - 1

Bruno Méndez - 1

Federico Rubbo - 1



Lo que sigue para Uruguay en Egipto 2021

La segunda presentación de la Celeste en Egipto 2021 será el domingo 17 de enero desde la hora 16:30 y el rival será Hungría, otro equipo poderoso en el concierto internacional y por último, el cierre de la fase de grupos tendrá al combinado uruguayo enfrentándose a Cabo Verde en el encuentro a ganar que se jugará el martes 19 a las 14:00.

Estos dos partidos tendrán la televisación de Directv Sports a través de los canales 613 y 1613HD así como también la transmisión en vivo del canal de YouTube de la IHF.

Si Uruguay queda entre los tres primeros de su serie, avanzará a la segunda ronda y si queda cuarto, deberá jugar por los puestos del 25 al 32 de la Copa del Mundo.