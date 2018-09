Uruguay comenzó con buen pie ante el campeón del mundo

En un torneo en el que Conmebol pretende apostar por el desarrollo del deporte, cada selección cuenta con 10 jugadores por categoría en Sub 20 y Mayores. El modo de disputa es de todos contra todos y los puntos en ambas categorías suman para la tabla general.

Uruguay perdía 1-3 con Argentina pero terminó llevándose los tres puntos. Los dirigidos por Diego D'Alessandro consiguieron dar vuelta el partido y pasaron 4-3, pero llegaron los peores minutos para la Celeste.



Argentina pasó a jugar con golero-jugador y Uruguay se defendió y sufrió durante casi cinco minutos hasta que la albiceleste consiguió el empate.



A falta de 10 segundos para el final, Agustín Luna convirtió el gol que le dio el triunfo a la celeste y los primeros tres puntos en la Liga Sudamericana.

En la categoría absoluta, Uruguay enfrentaba al actual campeón del mundo de la disciplina.



La Celeste le sacó provecho al gol convertido por Maximiliano Navarro que le dio la ventaja en la primera mitad del segundo tiempo.



Dos minutos más tarde, la albiceleste lo empató con un tanto de Gerardo Menzeguez y ese sería el resultado final.



En la próxima jornada en el gimnasio del Comité Olímpico Paraguayo, Uruguay enfrentará al local Paraguay.

FIXTURE

El camino de Uruguay en la Liga Sudamericana Zona Sur

Lunes 17/9 – Argentina – Uruguay (Mayores 15hs) (Sub20, 13hs)

Sub20: Argentina 4 - Uruguay 5

Mayores: Argentina 1 - Uruguay 1



Martes 18/9 – Uruguay – Paraguay | (Mayores 21hs) (Sub 20, 19hs)



Miércoles 19/9 – Chile - Uruguay | (Mayores 17hs) (Sub 20, 15hs)



Viernes 21/9 – Uruguay - Bolivia | (Mayores 18hs) (Sub 20, 16hs)



*Por complicaciones en el vuelo del equipo boliviano, se ajustó el fixture con respecto a lo previsto antes de la competencia.