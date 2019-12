Un torneo que impulsa al polo femenino en la región

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El polo femenino sigue abriendo camino en la escena local, pero con una fuerte presencia internacional en el Uruguay con el impulso de una referente como Sofía Fernández.

En 2018 se vivió un hecho inédito con la organización del primer torneo profesional femenino y la apuesta se mantiene.

Entre el 3 y el 4 de enero en la Estancia Vik de José Ignacio se llevará a cabo la segunda edición del Ladies International Punta del Este, que tendrá la presencia de cuatro equipos reuniendo a 16 jugadoras de primer nivel con un objetivo claro: seguir impulsando el polo femenino en el Uruguay.

“En Argentina el polo femenino explotó, es un boom y lo estamos aprovechando acá. Tenemos una relación de amistad con muchas de las jugadoras que hoy son referentes en la escena argentina y que siempre están dispuestas a venir y colaborar. Esta no va a ser la excepción y van a estar en el Ladies International”, le contó a Ovación Sofía Fernández, la organizadora que este año no podrá jugar ya que está embarazada, pero no deja de seguir de cera este deporte.

El Ladies International Punta del Este se jugará en enero. Foto: Prensa Polo.

Los equipos que jugarán el torneo serán Bodega Oceánica José Ignacio, que tendrá a las argentinas Clara Cassino (7 goles de handicap) y Victoria “Tita” Rueda, la uruguaya Isabel Vivo y la británica Mili Hine. También jugará VT Managment, con la reconocida argentina Lía Salvo (9 de handicap), Verónica Magnasco (4), la estadounidense Susan Forbes y la paraguaya Melanie McGuire.

Además estarán Ethiopian Airlines y Las Sierras, en un torneo internacional que sigue apostando al desarrollo del polo femenino y que toma fuerza en Punta.