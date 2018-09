El "Tonga" debutó con triunfo en Combate Américas

Su primera pelea en Uruguay, el pasado 13 de febrero ante Henry Kakiuchi, había sido la última. Una lesión lo marginó de las competencias pero siete meses después regresó, con estreno en Combate Américas y con una resonante victoria.

Es que el "Tonga" Reyno se impuso por sumisión al mexicano Carlos Ochoa cuando todavía estaban en el primer round y por sumisión, en la pelea que se desarrolló en California y por Combate Américas.

Pese al triunfo, la contienda no fue sencilla para el uruguayo que comenzó atacando, aunque un golpe certero de Ochoa lo hizo tambalear y hasta incluso quedar a punto de perder la pelea, pero el "Tonga" aplicó una llave conocida como "mataleón" que sufrió el estadounidense al punto de caer por sumisión.

El triunfo significó el octavo en la carrera profesional del uruguayo y el primero por Combate Américas.

Tras la pelea, Reyno aseguró: “La piña ni la vi, no sé ni cómo fue, pero pude zafar, mucho de eso gracias a la gente de Uruguay que me alentó. Tenía a mi gente en la esquina, me puse a escucharlos a ellos, hice la llave y por suerte se dio el triunfo”.

La próxima pelea de Gastón Reyno será en Fresno, California el 7 de diciembre también por Combate Américas.