Tiger Woods admitió que fue contribuyó a la derrota de Estados Unidos

"Soy uno de los factores que ha contribuido a nuestra derrota", admitió sin tapujos Tiger Woods, que perdió los cuatro partidos que disputó en la Ryder Cup ganada este domingo por Europa a Estados Unidos por 17 1/2 a 10 1/2.

"No es muy divertido", añadió la estrella, cuyo balance ahora en este torneo es de 13 victorias, 21 derrotas y tres empates.

Este domingo, Woods, que no había jugado la Ryder Cup desde 2012, perdió el partido de individuales frente al español Jon Rahm.

Asociado a Patrick Reed y después a Bryson DeChambeau, Woods había perdido ya los tres partidos por parejas que disputó el viernes y el sábado, todos frente a la pareja formada por el inglés Tommy Fleetwood y el italiano Francesco Molinari.

El jugador norteamericano dio la sensación de estar exhausto durante el torneo celebrado en Le Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, cerca de París.

"Es frustrante porque desde que estamos aquí, pensaba que todos estábamos bastante bien, pero yo no he rendido al nivel que tenía no hace mucho", explicó Woods.

"Comencé abajo todos los partidos muy pronto y no pude nunca remontar", concluyó el golfista de 42 años, que la semana pasada se impuso en el Tour Championship, su primer título en cinco años.

Ese triunfo había supuesto uno de los mayores regresos de la historia deporte, ya que le permitió subir al puesto 13 de la clasificación mundial después de caer al fondo del ránking hace dos años como consecuencia de las graves lesiones en la espalda.