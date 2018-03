Tiger: esta semana de nuevo en el PGA Tour

Fue allí donde el Tigre debutó a los 16 años en 1992, todavía aficionado, en el PGA Tour. En aquella oportunidad no logró pasar el corte, haciendo rondas de 72 y 75. De cualquier manera había sido una gran actuación teniendo en cuenta su corta edad.



No juega en el Genesis desde 2006 y esta vez no será como las otras: lo hará en condición de “tournament host”, ya que el torneo beneficiara a su fundación.



Frente a los mejores golfistas del mundo, será una gran prueba para su nivel de juego actual.