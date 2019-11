Tiempos de definición en el Campeonato Uruguayo de Futsal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El futsal promete definiciones apasionantes. En femenino, Nacional y Peñarol juegan los playoff para definir al Campeón Uruguayo y el respresentante en la Copa Libertadores del próximo año.



En masculino, Peñarol se quedó con el Torneo Clasificatorio y luego de cinco años vuelve a estar en la final de un Campeonato Uruguayo. Para la Libertadores es el primer clasificado y Uruguay tendrá otra plaza por ser el país organizador. El segundo representante será el campeón del playoff; si es el aurinegro se quedará con el título anual y a la Copa también irá el que culmine segundo.



Luego del Clasificatorio a dos ruedas, los equipos que jugarán el playoff son: Peñarol, Nacional, Old Christians, Boston River, Río Branco, Urupan, Banco República y Malvín.



En ese orden terminaron en la tabla y jugarán partidos de ida y vuelta enfrentándose entre el primero y el octavo y así sucesivamente.



Aurinegros y tricolores terminaron primero y segundo y son los grandes candidatos. Los dirigidos por Aníbal Roba quieren ir por el tricampeonato y los de Gustavo Sánchez quieren ganar el playoff que ya les asegure el título.



En 2018 Nacional ganó la acumulada y Boston River el playoff tras una apasionante definición por penales. Se vieron las caras nuevamente en las finales por el Uruguayo, donde el tricolor fue superior y consiguió el bicampeonato.



Otro punto atrayente para la definición es que varios equipos han apostado por incorporar jugadores extranjeros.



Boston River, que no arrancó del todo bien el año, sumó a sus filas a los brasileños Roni Varella y Gabriel Schneider para intentar volver a estar en las finales.



Después de la salida de Agustín Sosa para jugar en el Swieqi United de Malta, Nacional trajo desde Brasil a Helio Junior.



Y Peñarol no es la excepción. Luego de verlos en la Libertadores, llegaron al aurinegro los venezolanos Carlos Vento y Jesús Viamonte.

Los tres equipos apuestan y son candidatos al título, pero no hay que dejar fuera de la lista a Old Christians. Con jugadores de la casa promete dar pelea y ser protagonista.



Malvín Vs. Peñarol Se enfrentan el octavo y el primero. El playero se hace fuerte en su gimnasio de la Avenida Legrand donde jugarán este miércoles desde las 21:45.



Urupan Vs. Old Christians Juegan el sexto contra el tercero. Chocarán en el Santiago A. Cigliuti de Pando desde las 22:00. En la temporada anterior ambos llegaron a semis, donde cayeron ante Nacional y Boston River, respectivamente.



Rio Branco Vs. Boston River El quinto juega ante el cuarto. En el Municipal de Cerro Largo jugarán desde las 21:00 el cuarto y el quinto clasificado. Probablemente el duelo más parejo de la serie de cuartos de final.



Banco República Vs. Nacional El séptimo juega frente al segundo. Al cierre de esta edición se enfrentaban en Plaza 12 Banco República (séptimo en el Clasificatorio) y Nacional (segundo) por un lugar en semifinales.



FEMENINO Final clásica y con sabor a revancha

Qué placer verte otra vez. Aurinegras y tricolores vuelven a jugar un clásico en el Poliderportivo de Las Piedras. Foto: Matías Pérez / El País

Las chicas de Nacional y Peñarol vuelven a verse las caras por un nuevo clásico, esta vez para definir a las campeonas del playoff. El partido de ida será hoy desde las 21:30 en el Polideportivo de Las Piedras con acceso por lista para 200 personas por club.



Será una revancha para las tricolores en varios sentidos; las aurinegras se quedaron de manera ajustada con los dos partidos de la rueda clasificatoria y muchas jugadoras también representan a sus clubes en fútbol 11, donde las de Peñarol fueron tricampeonas uruguayas. Nacional quiere revancha y, en futsal, quedarse con los playoff para forzar las finales por el uruguayo ya que las carboneras se quedaron con el clasificatorio.