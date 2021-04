El surf uruguayo en busca de la Ola de Otoño

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Inspirado en la Wave of the Winter (Ola de Invierno) de Hawaii, Rodrigo Caballero decidió emular el concurso de surf en las costas uruguayas. La primera edición de la Ola de Otoño premiará al mejor video de una ola surfeada en cualquier playa de Uruguay que haya sido registrado entre el 21 de marzo y el 21 de junio.

“En Hawaii, el concurso empieza en noviembre y termina en marzo todos los años”, contó Caballero a El País. “En Uruguay, la mejor temporada es el otoño”, explicó.

Y la temporada 2021 prometía espectáculo por dos razones, según el organizador del concurso. El verano fue muy bueno para el surf, lo que auguraba un buen otoño, y, por otro lado, muchos surfistas que suelen viajar a pasar el verano en el extranjero no pudieron hacerlo por la pandemia. La calidad (y cantidad) de los surfistas está presente, las buenas olas van llegando un poco más lento de lo previsto, dice Caballero. Sin embargo, ya hay 12 participantes que mandaron su material y se esperan más para los próximos días, luego de un sábado de buen mar.

¿Dónde buscar la Ola de Otoño?

La mayoría de las participaciones que han llegado hasta el momento son de Rocha, pero Caballero no revela las playas.

“Unas de las reglas filosóficas del evento es no revelar los lugares”, cuenta, y lo explica: “Para cuidar el lugar y para que tenga otra mística y no eliminar el placer del descubrimiento, que es una de las cosas más lindas que tiene el surfing. No buscás un lugar, buscás un momento, buscas un lugar que no existe, un lugar en el que se conjugan los elementos climáticos necesarios”.

El concurso premiará en las categorías masculina y femenina. Las olas ganadoras recibirán el mismo monto en las dos: 1000 dólares para él/la surfista y 300 dólares para quien haya filmado.



La Intendencia de Rocha apoya el concurso y ofrece un premio en paralelo para la mejor ola surfeada en sus costas: 500 dólares para el/la surfista y 200 para el cámara. Si la Ola de Otoño es de una playa rochense, se llevará el pozo con los dos premios.

Las bases del concurso



El video deberá ser enviado por medio de una plataforma de transferencia de archivos (como WeTransfer o Dropbox) a [email protected] En el cuerpo del mail, quien envíe el mensaje deberá aclarar el departamento donde se filmó la ola, la fecha y el nombre del surfista. Aquí pueden leerse en detalle todas las bases de la competencia.

La decisión sobre la ola ganadora será tomada por un panel de cinco jueces, formado, al decir de Caballero, por cuatro “leyendas locales” del surf y por el público. Los árbitros serán Fernando “Canario” Vásquez (Rocha), Pancho “Flesh” Gómez (Maldonado), Roberto Damiani (Canelones) y Leonardo Manganelli (Montevideo). La gente podrá aportar su voto a través del sitio web del torneo, ubicado en la web de Duke, sitio especializado en surf.