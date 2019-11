Sir Jackie Stewart, un real ícono

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con sus 80 años recién cumplidos, Sir Jackie Stewart se ha transformado en una de las personalidades más influyentes de todo el mundo.

Es bueno reflexionar sobre su carrera como hombre de negocios, además de un piloto que nunca ha dejado de trabajar, aún después de haber colgado su casco en 1973.

Tres campeonatos mundiales, 27 victorias y 16 podios en 99 carreras, forman parte de una increíble trayectoria, además de sus 40 años como embajador de prestigiosas marcas mundiales, como Ford Motor Company, Moet & Chandon y Rolex.

En su autobiografia publicada en el año 2007 (“Winning Is Not Enough”), Sir Jackie Stewart escribió acerca de cómo un piloto motivado, puede agregarle mucho a los auspiciantes comerciales. No sólo creó su propio equipo de Fórmula Uno (“Stewart Grand Prix”) que luego vendió a Ford, sino que fue pieza clave en los negocios de muchas compañías, incluyendo al grupo financiero HSBC, el Royal Bank of Scotland, y los contratos de Rolex y Heineken en la Fórmula Uno.

Sir Jackie Stewart es un ícono viviente.

Un fiel testigo de que el éxito puede ir más allá del habitáculo de un automóvil de carreras.