Simone Biles la rompe hasta cuando está de vacaciones

Un descanso para la reina de la gimnasia. En Belice se tomó unos días con amigos y con su novio y compañero de equipo en los Estados Unidos, Stacey Ervin. Playas increíbles, paisajes alucinantes y ella, Simone Biles disfrutando de toda esa escenografía.

Y para completar el escenario, tomó el control de todo, se subió a un trampolín que estaba colocado junto al mar e inmortalizó en un video un movimiento espectacular con una terminación perfecta. Biles lo subió a su cuenta de Instagram y explotó la red social con 1.5 millones de reproducciones.

Después de brillar en el Mundial de Stuttgart, en el que entró en la historia por alcanzar las 25 medallas, se tomó unas vacaciones en la tierra donde nació su madre, Nellie Cayetano Biles, y pasó unos días en San Pedro (una ciudad en la isla de Cayo Ambergris).

Allí es donde aceptó que graben su salto increíble que se multiplicó en las redes. "Belice, para mí, se trata de la playa. Mi familia y yo pasamos la mayor parte de nuestros días junto al agua, pero no me gusta acostarme y relajarme. Voy a nadar, lo que me encanta porque el agua es tan hermosa y tan clara que puedes ver todos los peces debajo", contó Biles en una entrevista de hace algunos años en The New York Times.