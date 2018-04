Un fin de semana con mucha actividad

Con la presencia de seis equipos en acción, la segunda edición de la Copa Summum se llevará a cabo este fin de semana largo en el complejo de Las Sierras Polo Club.

La actividad se pondrá en marcha este sábado con cuatro partidos, comenzando a las 13:00 con un partido entre chicos buscando fomentar el deporte que intenta crecer a nivel nacional, hecho que se repetirá a lo largo de las tres jornadas.

Luego se disputarán los tres encuentros correspondientes al torneo que continuará el domingo y que tendrá su cierre el lunes con las finales por las Copas de Oro, Plata y Bronce.

Dentro de las presencias destacadas, resalta la de Mauricio Sánchez, quien tiene 5 de hándicap y defenderá a Bagno & Company, pero también aparecen como figuras a tener en cuenta como Valentín Martínez (3 de hándicap) en Las Sierras y Horacio Stirling (3 de hándicap) en John Deere.



Los equipos participantes

SUMMUM

1. Federico Arocena (2)

2. Enrique Garbino

3. Alejandro Elordoy (1)

4. Bautista de Castro (2)

Total Hándicap: 5



JEEP

1. Andres Deus H (1)

2. Andres Deus (1)

3. Facundo Costa (2)

4. Javier Vigo (2)

Total Hándicap: 6



JOHN DEERE

1. Horacio Stirling H

2. Juan Francisco Arocena (1)

3. Horacio Stirling (3)

4. Santiago Arocena (1)

Total Hándicap: 5



FAMILIA DEICAS

1. Santiago Mesa (1)

2. Gonzalo Pepe(1)

3. Jerónimo Arocena (1)

4. Pedro Arocena

Total Hándicap: 3



LAS SIERRAS

1. Guillermo Silva

2. Isabel Vivo

3. Fernando Arbiza

4. Valentin Martínez (3)

Total Hándicap: 3



BAGNO & COMPANY

1. Mauricio Sánchez (5)

2. Santiago Mailhos

3. Marcos Pasquini

4. Juan Luis Mateu

Total Hándicap: 5



LA COPA La programación del torneo