La otra selección que también saca la cara por Uruguay en Brasil

Naturalmente, las luces y los flashes se los lleva la selección uruguaya de fútbol que está disputando la Copa América. Pero en Brasil hay otro equipo que está representando a Uruguay en Río de Janeiro.

Se trata de la selección uruguaya de fútbol playa, que está jugando las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de Rusia, que se jugará entre el 19 y el 29 de agosto.



Uruguay forma parte del Grupo B. Debutó con triunfo contra Argentina 2-0 y en la segunda fecha venció a Chile 3-2. Hoy, a la hora 12:00, la Celeste se medirá ante Bolivia y mañana en el mismo horario será el turno de Colombia.

La Celeste ya jugó el Mundial de Fútbol Playa de 2019, por lo que el objetivo claramente es clasificarse nuevamente. De las 10 selecciones que juegan las Eliminatorias, sólo tres clasificarán. Se juega en dos series de cinco equipos y los dos primeros de cada zona avanzan a las semifinales, donde solo queda afuera el perdedor del partido por el tercer y cuarto puesto.

FIGURA. Gastón Laduche es una de las estrellas que tiene Uruguay en este deporte y es uno de los que juega en el exterior algunos campeonatos. Incluso marcó uno de los goles en el triunfo ante Chile.

“Venimos bien. Contra Argentina nos sacamos la ansiedad y los nervios que traíamos y no recibimos goles, algo muy difícil de lograr en un deporte como el fútbol playa. Pudimos confirmar contra Chile otro triunfo y estar más cerca del primer objetivo que es clasificar a las semifinales”, le contó un tímido Laduche a Ovación.

Es que no están acostumbrados a muchas notas. Todo lo contrario. Están alojados bajo un sistema de burbuja en un pequeño hotel de Río de Janeiro que tiene una gran galería de comercios y plaza de comidas a unos pocos metros.



Uruguay tuvo una preparación de cuatro meses para las Eliminatorias, pero entrenando con un clima complejo, frío y bajas temperaturas. Todo cambió cuando llegaron a Río, una ciudad con un promedio de 25 grados en esta época.

“Costó la adaptación en los primeros días, pero ya estamos bien. Acá también es invierno y no es tan sofocante la temperatura. Se sintió pasar de cuatro, cinco grados a 25, 26, pero estamos bien”, dijo.



Laduche agregó que en Uruguay está trabajando con su padre y que adapta su rutina diaria al fútbol playa.

Con respecto a la fortaleza del plantel, Laduche explicó: “Estamos muy bien en lo grupal y eso se nota, se transmite. Está bueno cuando hay una buena energía, todo fluye mejor. Después, la base de todo es el compañerismo y la actitud del grupo en el día a día. Estar en burbuja te da la oportunidad de este más cerca del compañero y conocerlo más”.

HISTÓRICO. Germán Parrillo es uno de los históricos en el fútbol playa uruguayo y ahora es el técnico de esta selección.



“A mí me nombraron en noviembre, pero no tuvimos ninguna competencia hasta ahora. Buscamos la clasificación porque te reivindica el deporte, te da la posibilidad de tener más apoyo. Si no fuera este torneo el primero que hubiéramos tenido, quizás hubiéramos tenido la posibilidad de ver más jugadores y probar otros en competencia y tener algún jugador más para el recambio. Primero tenemos que pasar la serie, después de los cuatro van tres y ya estamos hablando de otra cosa, tenemos más chance. Sería ideal ganarle a Bolivia”, explicó el entrenador uruguayo.

"Se puede mejorar el deporte en Uruguay" Germán Parrillo - DT de la Celeste Germán Parrillo contó que “lo último que jugó Uruguay fue el Mundial, entonces para armar el plantel lo que hice fue respetar mucho a los que habían jugado ese Mundial y agregar un par de jugadores que los pude ver en el torneo local. También sumamos siete jugadores más para darle más nivel a los entrenamientos y trajimos tres jugadores que no habían estado en el Mundial”.



En cuanto al momento que atraviesa el fútbol playa en Uruguay, el DT comentó que “no deja de ser un deporte amateur. El campeonato está cada vez mejor, hay más nivel, hay más apoyo a través de la AUF y del desarrollo de Conmebol. Se puede llegar a mejorar el deporte, estaría bueno un campeonato más largo. Para las condiciones que tenemos, lo que logra Uruguay es increíble. Que juegues con Argentina y le ganes... Ellos tienen muchas y mejores condiciones e infraestructura”.