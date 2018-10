Las seis app para iniciarte en el running

Las apps para dispositivos móviles (celulares, relojes, etc.) crecen día a día en el running. En el inicio del corredor en la actividad sirve para regular la performance al medir distancia, tiempo y ritmo, frecuencia cardíaca y más opciones. Algunas incluso crean una comunidad o permiten compartir en redes sociales, donde amigos ven el rendimiento y pueden dar consejos.



Es una opción accesible para un entrenamiento básico, al orientar a la persona no especializada, pero no quita la necesidad del entrenador para un corredor habitual.

La mayoría de ellas son gratuitas, permitiendo en algunos casos un pago mínimo para acceder a opciones premium.



De todas formas, la necesidad de recurrir a un profesional, entrenador y médico es vital para los entrenamientos más exigentes o para personas con problemas de salud como sobrepeso, hipertensión, diabetes, problemas cardíacos. Así el especialista puede guiar al corredor al conocerlo de forma detallada y personal.

Nike+ Run Club



Es una de las aplicaciones más usadas. La marca deportiva la desarrolló como una red social para el running, pero cuenta con un sistema muy variado que sirve como entrenador personal. El nivel se puede regular a principiante o profesional. Tiene consejos, diferentes ejercicios y calentamientos. Junta los registros completos del corredor y permite compartirlos con la comunidad, tus amigos y así poder compararlos y recibir consejos. Además es una aplicación de fácil manejo pese a la variedad de opciones que tiene. Tiene la función Powersong, que con un botón activa una canción elegida para motivarte cuando necesites. Está disponible para IOS y Android. Es gratuita.

RunKeeper



A nivel mundial es de las que tiene más seguidores. Mide ritmo, distancia, tiempo y calorías quemadas y además es compatible con casi todas las wearables (la tecnología para vestir). Permite tener planes específicos. También aporta datos de altimetría, gráficas del rendimiento e incluso información meteorológica. Tiene un asistente virtual con la intención de ayudar en las instrucciones, lo que facilita a compartir resultados en redes sociales. Es la mejor para tomar rutas nuevas, ya que indica el camino con voz. Disponible en IOS y Android. Tiene una versión básica gratuita y una premium con estadísticas y funciones más avanzadas.

Endomondo



Es una de las principales aplicaciones de running. Al igual que otras permite registrar rendimientos individuales como distancia, tiempo, velocidad y calorías, pero tiene la diferencia que funciona para más de 50 actividades diferentes (además de running, ciclismo, gimnasio, natación y más). Su diseño es fácil de usar, permitiendo su utilización en dispositivos IOS, Android y Windows Phone. Funciones propias son: hacer de recordatorio de cuándo hidratarse y permitir elegir el entrenamiento y la meta específica del corredor, a la vez que tiene una voz guía para recibir sin necesidad de mirar la pantalla. Permite compartir en redes sociales. Es gratuita.

Runtastic



Permite compatibilizar con más de un deporte, por eso su popularidad entre personas; en cualquiera de ellos registra ritmo, altitud, distancia, calorías, tiempo de carrera, etc. Y hace la diferencia con la posibilidad de acceder a un servicio de música similar al de Spotify a través de Google Play Músic. Además, cuenta con un asistente con voz que da consejos y alienta al corredor a superarse. Una de las diferencias con otras app es Runtastic Earth View, que es una extensión que permite ver el entrenamiento propio en 3D. Permite comparar con atletas de la misma zona. Disponible para iOS, Android y Windows Phone. Con versión gratuita y paga. Es de adidas.

Strava



La aplicación indicada para toda persona muy competitiva. Es una de las más famosas en otros países, ya que en running y ciclismo permite ver el rendimiento de atletas cercanos a vos y comparar. Además cuenta con clubes de corredores que comparten los mismos intereses, experiencia y conocimientos. Los registros de los entrenamientos están al alcance de cualquiera, son públicos, de esta forma permite comparar con todos los cercanos y trazar rutas comunes para comparar con tus vecinos, razón por la cual es popular entre los ciclistas. Permite también notificar si estás mejorando más que tus rivales. Gratuita y premium. Para IOS y Android.

MapMyRun



Así como lo dice el nombre, esta app de Under Armour está enfocada en la parte cartográfica del running. Permite crear (en pc) rutas de entrenamiento y registrarlas en el celular. Toma datos de ritmo, distancia, calorías o desnivel. Permite utilizarla en varios deportes como Cross, gimnasio, ciclismo, yoga y más. Ofrece comentarios en audio con dos diferentes opciones: la Voice Feedback de la versión gratuita y la Voice Coaching de la paga. La primera ofrece comentarios sobre ritmo, distancia y más datos, mientras la segunda agrega a lo anterior alertas motivacionales al alcanzar metas. Avisa cuándo se debe cambiar el calzado y promueve la comida saludable.