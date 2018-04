Secretos de alta velocidad

Los tres pilotos más rápidos de Ducati en el Moto GP, Jorge Lorenzo, Danilo Petrucci y Andrea Dovizioso, están utilizando una herramienta diferente, para poder doblar más rápido.

Es un freno trasero operado por el pulgar izquierdo.



Esto no es nuevo ya que Mick Doohan lo utilizaba hace 25 años. La mayoría de nosotros caeríamos de la moto, si utilizáramos el freno en el medio de la curva, pero este freno es esencial hoy para algunos de los pilotos de punta. Ellos lo utilizan de una forma, en la que los motociclistas de calle no pueden llegar a hacerlo.



Marc Márquez (Honda), Valentino Rossi y Maverick Viñales (ambos de Yamaha), no lo utilizan.



Hay que reeducar al cerebro para frenar con el pulgar izquierdo, en vez del pie derecho.



Es como cambiar el acelerador al lado izquierdo del manubrio. El tema es que en las Ducati, es difícil acceder al freno con el pie, en curvas a la derecha con una inclinación de la moto de 60º.



Usar el freno trasero en la curva, aprieta la trayectoria, lo que hace que la moto doble más rápido y pueda acelerar antes. “Sin el freno trasero en la mano, es casi imposible usar la Ducati”, ha expresado el italiano Petrucci.