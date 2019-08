Ahora Schweizer va por la vía del repechaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El surf uruguayo sigue con vida en los Juegos Panamericanos de Lima. Julián Schweizer perdió con Piccolo Clemente de Perú y ahora buscará acceder a la lucha por las medallas del surf mediante el Repechaje.

En un heat muy peleado y por momentos polémico, el peruano campeón del mundo, venció a su amigo uruguayo de 21 años con puntajes de 9,77 en la primera ola y 8,33 en la segunda para totalizar 18,10.

Schweizer por su parte completó la serie con 8,20 puntos en la primera ola, al tiempo que en la segunda reunió 7,50 para cerrar el heat con 15,70.

Con ese resultado, el uruguayo ahora deberá buscar la clasificación a los eventos por las medallas mediante el Repechaje en Lima 2019.

El chileno Rafael Cortéz de 22 años, que ayer ganó dos rondas de Repechaje. Primero obtuvo la victoria frente al ecuatoriano Isidro Villao y el portorriqueño Roberto Ferrer.

Luego, ya en el mano a mano, Cortéz dejó por el camino al costarricense Anthony Flores y así se metió en el Repechaje para enfrentar hoy a Schweizer a partir de las 14:00 (hora uruguaya).

Lo que sigue. Para que Julián Schweizer se meta en la lucha por las medallas en el surf de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 tendrá que superar dos rondas de Repechaje, una que disputará hoy ante el chileno Rafael Cortéz y otra mañana en caso de vencer hoy al surfista trasandino.

La alegría. A pesar de que Julián Schweizer no pudo derrotar al gran favorito, en lo anímico el uruguayo está fuerte: “Fue una lástima no poder seguir avanzando por el main event pero este torneo tiene doble eliminación con el Repechaje y ahora voy a esa ronda. Empieza un campeonato distinto porque si pierdo me voy. Es una presión más, pero estoy bien y con fuerzas como para seguir avanzando”, le dijo el surfista a Ovación en Lima.

Más allá de la derrota, el uruguayo de 21 años explicó que “estoy contento porque volví a estar al cien por ciento después de unos días complicados por la fiebre y competí a gran nivel. Lo disfruté. Obviamente que uno entra al agua a ganar, pero no se pudo y este heat me dio mucha tranquilidad porque demostré que estoy recuperado para seguir sumando triunfos”.

“Lamentablemente me engripé a los dos o tres días que llegué y estuve bastante atento porque está frio y me dolía todo el cuerpo. Ahora estoy recuperado. Sé que Piccolo era favorito, es local y puede pesar eso, pero yo estoy tranquilo porque mi performance me hace sentir seguro”.

Es que Schweizer tiene un objetivo y es colgarse una medalla: “Es la meta con la que vine a Lima y estoy en carrera para conseguirla. Todavía falta, pero quiero cumplir el sueño de conquistar una medalla que sería clave para confirmar el crecimiento del surf uruguayo a nivel internacional”.