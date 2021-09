"Schumacher", el documental que ya está disponible en Netflix: detalles y curiosidades

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este 15 de setiembre la plataforma Netflix estrenó el documental "Schumacher", que en 112 minutos repasa los puntos altos y bajos de la carrera del expiloto alemán siete veces campeón de la Fórmula 1.

El documental muestra su debut en la máxima categoría automovilística y su ascenso al estrellato, principalmente en su etapa en Ferrari donde obtuvo cinco de sus grandes títulos. Los otros dos los consiguió con la escudería Benetton.

Este estreno trae también aspectos de la vida personal del deportista aunque no brinda detalles de su actual estado de salud. El 29 de diciembre de 2013, Schumacher sufrió un accidente en la cabeza mientras practica esquí en Francia. Estuvo más de medio año en coma inducido hasta que fue trasladado a su casa en Suiza donde sigue su rehabilitación. Su estado es absolutamente reservado por su familia.



Corinna, su esposa, participó del documental. Desde un primer momento dejó en claro que este material tampoco agregaría detalles del actual estado de salud del expiloto. "Protegemos a Michael igual que él lo hizo con nosotros", argumentó.

"Por supuesto que extraño a Michael todos los días. Pero no soy solo yo quien lo extraña. Los niños, la familia, su padre, todos los que le rodean. Quiero decir, todos extrañan a Michael, pero Michael todavía está aquí. Diferente, pero él está aquí, y eso nos da fuerza, creo", sumó.



"Estamos juntos, vivimos juntos en casa. Hacemos terapia, hacemos todo lo posible para mejorar a Michael y asegurarnos de que se sienta cómodo, y simplemente hacerlo sentir nuestra familia, nuestro vínculo", añadió.



Corinna y su hijo mayor, Mick, que este año debutó en la Fórmula 1, solo se limitaron a referirse al accidente. "Un poco antes, Michael me dijo: 'La nieve no está en buenas condiciones. Podríamos volar a Dubai a hacer paracaidismo", contó ella. Su hijo lamentó no poder compartir su presente deportivo con su padre.



El documental refleja a un Schumacher tímido y "muy desconfiado", según reveló su propia esposa. Sin embargo, también lo muestra como alguien divertido al que le gustaba ir de fiesta.



Además de Corinna y Mick, en el documental también hablan su padre Rolf, su hermano Ralf y su hija Gina-Maria.