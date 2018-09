Santiago Comba y un salto gigantesco

La vida de Santiago Comba cambió casi que en un abrir y cerrar de ojos. Hace cuatro años comenzó a entrenar Crossfit por recomendación de unos amigos y en junio se convirtió en el primer atleta profesional de Uruguay en esta disciplina.

A sus 25 años, el uruguayo que entrena en Instinto bajo las órdenes de Sebastián Carballido, sueña con poder llegar a los Crossfit Games, el mayor evento de este deporte a nivel mundial, y este año le abrió las puertas a los Juegos Olímpicos, ya que fue campeón en levantamiento de pesas en la categoría 85 kilos y quiere seguir compitiendo a nivel nacional e internacional para alcanzar esa cita olímpica.

“Nunca me imaginé que esto iba a pasar. Mi vida cambió casi que radicalmente hace unos meses porque jamás pensé que iba a poder vivir del Crossfit, creo que nadie lo pensaba y que haya pasado es increíble”, le contó Santiago a Ovación.

Mientras su vida pasa pura y exclusivamente por el entrenamiento de alto rendimiento, la cabeza también está puesta en poder terminar los estudios ya que le faltan solamente cuatro materias para recibirse de contador público. “Espero el año que viene ya terminarlas y poder cumplir con esa meta también”, explicó.

En muy poco tiempo, Santiago se transformó en un referente del Crossfit a nivel nacional y ahora el objetivo es poder crecer en lo internacional. Eso se consigue de una sola manera: viajando.

“Es fundamental salir al exterior y no quedarse acá en Uruguay. Si bien las competencias internas son buenas y te clasifican a los regionales, ir al exterior te da otro panorama: te permite ver dónde estás parado y qué cosas tenés que mejorar para seguir creciendo”, explicó el deportista.

El hecho de ser ahora un profesional implica tener también varios apoyos para comenzar una carrera en esta disciplina que no para de crecer en el Uruguay. “Por suerte hay marcas que apoyan y le dan sustento a este proyecto como Instinto Crossfit (donde entreno y también doy clases), USN, Dojo y Row Sport (la marca mundial que lo nombró embajador Latinoamericano). Sin eso sería imposible dedicarme solamente a entrenar”, contó Santiago, que en noviembre competirá en el Mundial de levantamiento en Turkmenistán buscando la clasificación a los torneos internacionales que luego le darán el puntaje para un ránking que lo puede depositar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Si me das a elegir, prefiero ir a los Crossfit Games que son la Meca de este deporte que para mí lo es todo, pero reconozco que clasificar a los Juegos Olímpicos sería algo espectacular, porque es el sueño de todo deportista en cualquier disciplina”, explicó.

El día de Santiago empieza muy temprano con un buen desayuno y un entrenamiento. Luego del almuerzo da un par de clases en Instinto y después dos o tres sesiones más hasta finalizar la jornada. Todo un régimen profesional en el que está incluida una alimentación saludable y nutritiva, aunque reconoció que “algún gustito me doy a veces si se puede”.

La próxima actividad para el uruguayo será competir junto a Juan Seitún en el Wodland de Argentina el 15 y 16 de septiembre en Pilar, Argentina, donde regresará en diciembre para decir presente en el Southfit, uno de los eventos Latinoamericanos más importantes, que por primera vez tendrá a un invitado celeste.

El gran objetivo es llegar nuevamente a los Regionales, tal como lo hizo en mayo en Río de Janeiro, pero mientras tanto Santiago Comba disfruta de su gran momento en Crossfit: “Lo que me pasó a mí de transformarme en un profesional le puede pasar a otro deportista en cualquier disciplina porque lo importante acá es que si vos creés y luchás, podés conseguir grandes cosas. Hay que meterle y nunca bajar los brazos”.

EL CROSSFIT

Sigue creciendo y mucho en todo el Uruguay

EL DEPORTE. El Crossfit reúne varias disciplinas deportivas con ejercicios funcionales practicados a una alta intensidad.



ENTRENAMIENTO. Cada sesión de Crossfit se denomina WOD (Work of the day) en la que un profesional diseña la clase que tiene una duración aproximada de 60’.



EN URUGUAY. La disciplina no para de crecer y en junio abrieron seis nuevos box en Montevideo. Lo practican más de 15.000 personas.



INSTINTO. Es el lugar donde entrena Santiago Comba y es el que tiene más cantidad de socios del Uruguay y el de mayor crecimiento.