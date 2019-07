Santiago Catrofe batió el récord que tenía más años que él

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Santiago Catrofe hizo un tiempo de 3.42.73 este miércoles en los 1.500 metros del Meeting de Barcelona, lo que significó batir la marca nacional absoluta perteneciente a Ricardo Vera desde 1989 con 3.42.73.

El joven de 20 años representará en Lima 2019 a Uruguay en los Juegos Panamericanos, luego de haber sido uno de los tres beneficiados en la reasignación de cupos. “Estoy muuuy contento”, le comentó el deportista a la Confederación Atlética del Uruguay, desde Barcelona.



El dueño del anterior récord, Ricardo Vera, estuvo presente para ver a su sucesor batir su récord al vivir en la ciudad. “Los récord son para batirlos. Estuve con él y su entrenador, gente muy agradable. Es un niño, tiene para mejorar esa marca muchísimo. Yo no me he dedicado a esa prueba, que haya durado 30 años es una barbaridad. Estoy muy contento que se haya batido”, comentó.

“Encantado de conocer a Ricardo”, afirmó Catrofe. “Había carrera rápida y sabía que estaba en buena forma, había que probarlo”, agregó.