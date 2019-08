Santiago Catrofe arañó el bronce en los 1.500 metros de los Juegos Panamericanos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sobraron dos segundos para que Uruguay repitiera un podio en el atletismo de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y Santiago Catrofe la razón.



Es que con una marca de 3’43”17, el uruguayo radicado en España quedó en el cuarto lugar de la final de los 1.500 metros por detrás del canadiense William Paulson, quien obtuvo el bronce con un tiempo de 3’41”15.



En esa misma prueba, Eduardo Gregorio fue decimotercero con un tiempo de 3’49”66 en la competencia que se llevó a cabo en el Estadio de Atletismo de la Videna.

“Esta carrera fue una experiencia increíble para mí porque es la primera vez que compito en un torneo tan grande y la tuve que aprovechar bien”, le contó a Ovación Santiago Catrofe, atleta de 20 años que vive en Barcelona desde que tiene cuatro.



Respecto a cómo se dio la carrera, Catrofe analizó: “Se dio muy rápida, no la esperaba así pero tuve que adaptarme a eso para estar activo hasta el final y llegar con las mayores fuerzas posibles para pelear por quedar lo más arriba”.

Y vaya si lo logró. El tiempo de Catrofe no estaba ente los más destacados en la previa de la carrera, pero sacó a relucir todo su talento para manejar la carrera, no perder el tren de los de adelante y cerrar a toda velocidad superando en el final al argentino Federico Bruno, quien terminó quinto.



Todo fue sorpresa para el uruguayo porque confesó tras la carrera que “cuando crucé la meta solo pensé en todo lo que había hecho para terminar la prueba en una posición que realmente no la esperaba porque el nivel de los rivales es altísimo”.

Después de un esfuerzo titánico, Santiago Catrofe arañó el bronce en Lima pero se va con una experiencia inolvidable de los Juegos Panamericanos: “Esto es algo increíble con atletas de alto nivel que me ayudaron a inspirarme para tener una carrera muy buena”.

La pelota vasca trae más alegrías para Uruguay



Brian Ramírez venció ayer al venezolano Jaime Vera de Venezuela por 2-0, con parciales de 15-12 y 15-3, cerrando la fase preliminar de pelota de goma individual. Ahora, jugará las semifinales buscando un lugar en la definición por el oro.

En trinquete de goma masculino, Aparicio Guichón y Lucas Rivas le ganaron a Edson Velásquez y André Bellido de Perú 2-0 con parciales de 15-7 y 15-8 para avanzar a la lucha por el bronce esta tarde a las 17:00 de Uruguay enfrentando a Chile en Villa María del Triunfo.