"El sábado voy a salir hacer mi trabajo, voy a defender el cinto con una victoria”

Amílcar Vidal Jr. defenderá por segunda vez su título de campeón sudamericano WBC, al igual que la vez anterior ante un argentino, en este caso, Nicolás Palacios, quien llega con un récord de 10-6. Amílcar ya sabe lo que es defender su título, además, en condición de visitante. El 10 de mayo, el boxeador se enfrentó a Martín Bulacio, quien aguantó hasta el octavo round, ya que los golpes del uruguayo fueron contundentes y así se hizo con su octava victoria arriba de un ring y la octava por KO.

INICIOS. Por el año 2001, a los cinco años de edad, un niño rondaba por la Avenida Don Pedro de Mendoza y Domingo Arena, en el barrio Piedras Blancas. Ese niño era Amílcar Vidal. Sus hermanos, Richard y Alejandro, entrenaban en el gimnasio de Amílcar padre, quien en ese tiempo era instructor de quienes querían entrenar allí. “En ese tiempo mis hermanos Richard y Alejandro competían y entrenaban para competir, y bueno yo iba a ‘chiviar’, me lo tomaba como diversión. Hasta que un día me lo tomé en serio, le dije a mi viejo que quería empezar a boxear y probar y desde ahí no paré hasta hoy, pero creo que mis viejos y mis hermanos fueron los que me inculcaron el deporte”, comentó a Ovación el actual campeón sudamericano, hoy de 23 años.



En 2010 abrió el gimnasio familiar, precisamente en Avenida Don Pedro de Mendoza 4960, entre Carlos Pérez Montero y Artilleros Orientales. Allí su hermano Alejandro da clases. “Cuando puedo doy clase yo, da clase mi hermano Richard o va mi viejo”, pero por lo general se encuentra Alejandro.

AMATEUR. Su primera pelea en la categoría amateur fue a la edad de 16 años, ni más ni menos que de visitante en Brasil, precisamente “del lado de la frontera del Chuy”, recuerda Amílcar. El evento donde -también peleó su hermano Richard- lo organizó Eduardo Santos, instructor de boxeo en el país vecino. Al ser menor de edad, por reglamento no podía boxear en Uruguay y es por eso que tuvo que viajar. Su debut como boxeador fue con victoria por KO en el segundo round.

PROFESIONALISMO. “Hay que ser disciplinado y meterle mucho esfuerzo, pero además de que es mi trabajo hoy en día, a mí me gusta como deporte, entonces creo que eso facilitó un poco el seguir creciendo en mi carrera. Obviamente que los resultados ayudaron, porque si hubieran sido negativos, sin duda, no estaría hoy acá, pero a cada paso me daba cuenta que iba cumpliendo de a poco mis objetivos y eso ayudó en el momento que dije me hago profesional; estaba apto”, comentó Vidal Jr.



Sus buenos resultados le permitieron viajar a México y allí nutrirse tanto física como intelectualmente. “Más allá de que sea de la cuna del boxeo, aprendí un montón de boxeadores que los tuve enfrente, como Julio César Chávez, ‘Mano de Piedra’ Durán, conocí a Rey Vargas que hoy en día es campeón del mundo en boxeo. A veces aprendés más mirando que dándote”. Tuvo dos peleas y las ganó, pero además “administré mucha información, miré mucho, observé a boxeadores que veía en la tele. Como peleador eso me hizo crecer y madurar también”.

La estatura y sus brazos largos son los puntos fuertes de Amílcar. En sus últimas peleas su golpe característico fue el gancho a la zona abdominal, más precisamente la del hígado, golpe contundente con el que logró el título sudamericano el pasado 26 de enero en el Radisson ante el argentino Carlos Capelari en el primer round. Sin embargo, reconoce que “podés estar bien físicamente, pero si la cabeza no te funciona al máximo es muy difícil que te salga todo bien. Ahora, si estás al 100% desde lo mental es muy probable que te vaya bien y eso se logra a base de lo que uno haga tanto en el gimnasio como en la vida cotidiana”.

​



El 26 de enero, Amilcar Vidal Jr venció a Carlos Capelari y ganó el título sudamericano de WBC.

VENTA Y PRECIOS Entre $300 y $900 pesos. Las entradas se puede adquirir por los locales de Abitab. Las populares no numeradas cuestan $300, mientras las Ring Side (alrededor del ring) cuestan $900