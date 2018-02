Hacer running con compañía

Un espacio de tiempo y físico saludable para la sociedad”. Ese es el slogan del grupo de corredores que se juntan todos los martes y jueves a las 19:00 en la pista de patinaje del Parque Rodó. “Un lugar para pasarla bien más allá del running”, comenta el coordinador Alexis Hernández. “Tratamos de poner integración, un plus. Cosas que tiene el running de por sí, tratamos de enfatizarlas. A veces les digo ‘lleguen acá que lo demás sale solo’, porque a veces cuando llegan de trabajar no hay ganas, pero es llegar acá que te contagia”, agrega.

Se trata de un grupo de corredores abierto, gratuito y sin límite de personas. “Todo lo que se aporta (profesor, agua y barritas de cereal) es gratuito, solo se necesita un carné de salud o ficha médica”, comenta. Una vez en el grupo, la persona que está con los corredores es Eduardo Gregorio, uno de los principales maratonistas uruguayos y también profesor de educación física.

Uno de los integrantes del grupo es Eduardo Rotela, quien hace ya varios años está y que siempre que puede integra a alguien nuevo. Él empezó en el running “por una forma de terapia, por demasiada energía acumulada y ansiedad. Empecé a correr con un grupo del trabajo y le agarré el gusto. Veía a la gente correr y decía ‘estos con 40 grados de calor y sufriendo’, pero me metí y está bueno”.

Ahora Eduardo es uno de los que sufre el calor. “He sufrido, pero asimismo se disfruta. También en 21 o 30 kilómetros o la San Antonio del sábado que va a estar complicado”.

La carrera de San Antonio es una de las más anormales del calendario uruguayo por tener la subida y bajada al cerro de Piriápolis que le da el nombre, lo cual ocupa más de la mitad de sus 8 kilómetros.

“Voy a ver si la disfruto, me lo voy a tomar con calma porque es una carrera que no se puede hacer tiempo, porque es de calle pero el circuito subiendo el cerro no es normal. Estoy ansioso por ver qué pasa”, afirma el corredor que ya ha estado en carreras.

“La última que corrí fue la San Fernando en Punta del Este. Al final ibas por la rambla, subías y hacías dos kilómetros hasta la Intendencia, pero no lo sentís porque era tanta la gente gritando... Tenía dos compañeros adelante, eso te lleva. A veces no es cuestión de resistencia, la cabeza juega mucho. Antes decía que era un tema físico; lo es, pero es de cabeza también”, sostuvo.

Además, ahora con la preparación hecha con un profesor “mejorás, sin dudas; te manda la planificación semanal. Ahora me estoy preparando para los 42 kilómetros, quiero correr una maratón porque es un ciclo: empezás por cinco, te sumás a 10, cuando ves estás corriendo 15 y 21. Empecé por dos kilómetros y dejando los pulmones, llevándolos arrastrando”.

Por cómo mejoró en el grupo es que intenta sumar más personas. “Siempre trato de traer gente... ¿cuándo te nos sumás a correr?”, tira.



La San Antonio

Fecha: El sábado 3 de febrero será la carrera que comenzará a las 21hs en 8k, a las 19:30 en 4k y 18:30 en niños.

Recorrido: Solo la 8k subirá hasta la cima del cerro San Antonio y bajará para terminar en la rambla. La 4k queda en sus pies. La competencia tiene su largada y su llegada frente al tradicional hospedaje de la rambla.

Inscripciones: Es hasta el día de la carrera, pero hay cupos limitados: 2800 para la 8k y 500 para la 4k.

Es oficial: Es la quinta fecha del Campeonato Verano de la Confederación Atlética de Uruguay.