Los que la rompieron en el 2018

Muchos fueron los hechos destacados del deporte uruguayo sacando a un lado el fútbol y el básquetbol en un año marcado por el inicio del ciclo olímpico con los Juegos Odesur y la clasificación directa del rugby al Mundial de Japón.

Y precisamente la ovalada fue la que se robó la atención en el inicio del año con la Eliminatoria directa en la que Uruguay venció a Canadá como visitante primero y de local después en un Estadio Charrúa que lució repleto para ver cómo Los Teros sacaban el pasaje directo a la máxima cita de este deporte que se jugará entre el 20 de septiembre y el 2 de noviembre próximo.

Luego varias cosas pasaron a nivel deportivo pero los Juegos Odesur, el certamen que marca el inicio del camino olímpico hacia Tokio 2020, acapararon la atención porque Uruguay conquistó un total de 32 medallas con 5 de oro, 10 de plata y 17 de bronce.

Actuaciones como las de Emiliano Lasa con presea de oro y récord nacional incluido en salto largo, Déborah Rodríguez ganando los 800 metros, Maximiliano Larrosa campeón en karate, la selección masculina de básquetbol 3x3 y Julieta Mautone, una de las grandes promesas del deporte celeste ganando en tiro, guiaron a una delegación que consiguió la cuarta mejor actuación en la historia de los Juegos Odesur.

También la escena local tuvo hechos más que significativos como el Uruguayo de rugby que obtuvo Trébol de Paysandú y el histórico año de Scuola Italiana en handball, ganando las dos ramas.

Todo están en la gloria y lo disfrutan.

Trébol cortó una hegemonía en el rugby uruguayo

Se consagró campeón por primera vez

El sábado 3 de noviembre, Trébol de Paysandú le ganó una final de infarto a Old Christians en definición por penales después de igualar en 22 en tiempo reglamentario y suplementario. El sanducero cortó la racha de 43 años con títulos repartidos entre Carrasco Polo, Old Boys y Old Christians.