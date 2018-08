Rohan Dennis vuelve a estrenar la malla roja

Dennis, de 28 años, se mostró intratable en el corto recorrido que nacía junto al Centro Pompidou y desembocaba en la calle Larios, en pleno corazón de la capital de la Costa del Sol. El ciclista de Adelaida marcó en meta un registro de 9.40 minutos, superando en 6 segundos al polaco Michal Kwiatkowski (Sky) y al campeón de Europa de la especialidad, el belga Victor Campenaerts (Lotto Soudal).



Entre los nombres de la general no hubo grandes diferencias. Tan solo desentonó el australiano Richie Porte (BMC), aún convaleciente de sus problemas estomacales.

Fue un estreno sin sorpresas a pesar de que Kwiatkowski deslumbró con una gran contrarreloj. Pero Dennis, un exrecordman mundial, no perdonó la ocasión de volverse a vestir de rojo un año después, como hizo en Nimes con el triunfo colectivo del BMC.



El polaco esperaba en la silla caliente con la esperanza de ponerse la roja. Superó a Campanaerts, quien recientemente arrebató el título continental a Castroviejo, pero no a Dennis, implacable desde el primer al último metro.



Una experiencia familiar para el ciclista de Adelaida, dos veces campeón mundial de persecución por equipos, ya que estrenó la malla amarillo del Tour 2015 ganando la crono inicial en Utrecht por delante de Tony Martin y Cancellara, los entonces monstruos de la especialidad.



El campeón de Australia cumplió su primer objetivo en La Vuelta, ahora le resta repetir en la crono larga de la tercera semana en Torrelavega. Esta temporada le está sonriendo al ciclista "aussie" ya que se impuso en 5 cronos, entre ellas las de Abu Dabi, Tirreno Adriático, Giro de Italia y ahora cierra el círculo de las tres grandes con su exhibición en Málaga.



La segunda etapa de la Vuelta a España, se llevará a cabo este domingo con un recorrido de 163,5 kilómetros entre Marbella y Caminito del Rey.