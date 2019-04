Los riesgos de la modernidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Es increíble observar en el tránsito la cada vez más creciente cantidad de conductores(as) que van mirando su celular, el GPS o hacia la pantalla para cambiar de estación de radio, etc.

Es evidente que mirar durante demasiado tiempo algunos de estos elementos es un peligro latente de provocar un siniestro de tránsito. A mí me ha pasado y tuve que tomar medidas de conducta. Me di cuenta que antes yo miraba el 100 % del tiempo hacia afuera del auto, observando el tránsito lo más atento posible y ahora muchas veces me he distraído con elementos del tablero, como la pantalla, el navegador, la radio, etc.

He decidido apagar la pantalla cuando conduzco y solamente utilizo el navegador si hay un acompañante que me va guiando a través de lo que él ve y oye.

Todo esto me ha generado una gran duda: ¿Los tableros digitales son realmente una mejora en la asistencia para conducir o simplemente recargan al conductor con infinitas opciones, lecturas, datos, regulaciones, etc.?

La mejora que yo incluiría en todos los autos es el “head up display”, que proyecta en el parabrisas solamente la información esencial para conducir.