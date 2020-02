El remo de Uruguay se destacó en la Copa América: obtuvo 14 medallas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego del mazazo recibido por la quita de la medalla de oro en el cuádruple par de los Juegos Panamericanos de Lima 2029, el remo uruguayo volvió a escena en el plano internacional y lo hizo con una destacada actuación en la Copa América.

El certamen que tuvo la presencia de competidores de todo el continente se disputó entre el 12 y el 21 de febrero en la ciudad de Valdivia teniendo como sede las aguas del Río Callecalle.

Y precisamente el anfitrión fue el campeón de la Copa América con un total de 16 medallas de oro mientras que el escolta fue Uruguay con seis.

En la última jornada de competiciones, los celestes obtuvieron siete podios en la Copa América conquistando dos medallas de oro, tres de plata y dos de bronce cerrando el torneo de una muy buena manera en las aguas trasandinas.

Felipe Klüver en el single peso ligero y Martin Zócalo con Jonathan Esquivel en el doble par abierto fueron los que le dieron a Uruguay las últimas dos preseas doradas, mientras que las de plata en el último día llegaron gracias al single peso ligero con Mauricio López, Bruno Cetraro y Martín González en el doble par abierto y Bruno Cetraro con Leandro Rodas en el doble de la categoría Sub 23.

Las dos de bronce que completaron las cuatro llegaron gracias a Ynela Aires en single de la categoría Sub 23 y Leandro Rodas en el single peso ligero.



LAS MEDALLAS Todas las conquistas de Uruguay en Valdivia

Oro

Ynela Aires y Yuliana Etchebarne (Doble femenino Sub 23)

Martín Zócalo (Single Sub 23)

Romina Cetraro (Single peso ligero)

Felipe Klüver (Single peso ligero)

Jonathan Esquivel y Martín Zócalo (Doble par abierto)

Mauricio López y Leandro Rodas (Doble peso ligero)



Plata

Bruno Cetraro y Leandro Rodas (Doble Sub 23)

Mauricio López (Single peso ligero)

Jonathan Esquivel (Single abierto)

Bruno Cetraro y Martín González (Doble par abierto)



Bronce

Ynela Aires (Single Sub 23)

Ynela Aires y Yuliana Etchebarne (Dos sin timonel)

Leandro Rodas (Single peso ligero)

Martín Zócalo (Single abierto)



LO QUE SE VIENE En Río será el Preolímpico de remo

El próximo gran objetivo del remo uruguayo será el torneo Preolímpico que otorgará los cupos para Tokio 2020 y que tendrá lugar en Río de Janeiro, Brasil.

En tal sentido a nivel nacional, el 7 y 8 de marzo se disputará el Selectivo que determinará quiénes serán los representantes celestes en el certamen que definirá las plazas olímpicas.

Uruguay buscará nuevamente poner al remo en los Juegos Olímpicos y para eso deberá sortear el torneo que se llevará a cabo en Río de Janeiro.