El remo le apunta a los Juegos Olímpicos y se apronta en Europa con grandes actuaciones

El duro golpe que sufrió el remo uruguayo cuando la Organización Deportiva Panamericana (Odepa) decidió quitarle la medalla de oro ganada en Lima 2019 al cuádruple par masculino no tiró abajo los planes de desarrollo que tiene esta disciplina.

Es que la Federación Uruguaya de Remo (FUR) tiene los objetivos claros y le apunta a la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio que se llevarán a cabo entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021.

“Fue un golpe duro porque habíamos dejado todo por ese objetivo que lo conseguimos, porque después de ganar el oro en Lima pensamos que se nos iban a abrir muchas puertas con el tema del apoyo camino a Tokio y todo se vino abajo con lo que pasó”, le contó a Ovación desde España Bruno Cetraro, uno de los integrantes del cuádruple par junto a Leandro Salvagno, Martín González y Marcos Sarraute que ganaron el oro en Lima 2019.

“Si bien no fue un inconveniente mío, fue algo que le pasó a Marcos, nos pegó duro, pero yo seguí, no me vine abajo. Tengo un objetivo que son los Juegos Olímpicos y quiero seguir peleando por llegar a Tokio hasta el último momento”, explicó Bruno.

Y así fue. Hace más de un mes y gracias a las gestiones de la FUR y su presidente Fernando Ucha, una selección uruguaya partió rumbo a España bajo las órdenes del entrenado Osvaldo Borchi con el objetivo de preparar a seis remeros que se aprontan para el Preolímpico de Río de Janeiro, el Sudamericano y las Eliminatorias para los Juegos Panamericanos de la Juventud.

La española Carlota González y la joven promesa uruguaya Zoe Acosta de 17 años. Foto: FUR.

Los celestes están hospedados en el Centro Interfederado de Remo y Piragüismo de la ciudad de Tuy (a orillas del Río Miño, frontera entre España y Portugal), donde solo tienen que hacer cargo de los gastos de comida y el combustible de las lanchas ya que tienen alojamiento, botes y lugares de entrenamiento sin costo.

“Para nosotros es muy importante lograr esto porque en la región hoy no lo podemos hacer debido a la emergencia sanitaria y yendo a Europa logramos también que nuestros remeros tengan una preparación de alto nivel pensando en las próximas competencias”, le dijo a Ovación Fernando Ucha, presidente de la FUR.

Bajo las órdenes del argentino Borchi la selección tiene un promedio de 19 años y está integrada por Zoe Acosta (19), Bruno Cetraro (22), Felipe Kluver (20), Leandro Rodas (20), Martín Zócalo (19) y Eric Seawright (17), nacido en Canadá e hijo de padres uruguayos que ya supo competir por Uruguay en un Sudamericano.

Y el fin de semana fue más que auspicioso para este grupo de jóvenes y el remo uruguayo porque los celestes lograron siete medallas —cinco de oro y dos de plata— en la Regata Internacional de Gondomar en Portugal.

Cetraro y Kluver fueron oro en el doble par abierto con un tiempo de 6 minutos y 19 segundos, mientras que Rodas y Zócalo fueron plata con 6’27”. El cuádruple par abierto con Cetraro, Kluver, Rodas y Zócalo ganó el oro con 6’00” y Seawright fue primero en el single junior con 7’08”.

En el doble par abierto femenino, Zoe Acosta junto a la española Carlota González ganó el oro con 7’21”, y repitió esa medalla en el single junior con 8’00”, mientras que en el single abierto, la joven uruguaya fue segunda detrás de la española con 8’00”.

“Es muy importante que estos chicos sepan y se den cuenta que lo que están haciendo sirve porque cuando hay entusiasmo, ganas y esfuerzo, todo se logra porque ellos hablan en el agua, en cada regata dejando todo por sus objetivos”, contó Borchi.

El remo se lució en Portugal pero tiene un objetivo claro: preparar a los jóvenes con la meta en los Juegos Olímpicos.

Los remeros celestes se lucieron el fin de semana en Portugal. Foto: FUR.

El objetivo es llegar a enero de la mejor manera posible

El remo se apronta para la vuelta de la actividad oficial y mientras la selección entrena y compite en España con los debidos protocolos sanitarios, el 28 de octubre se confirmará la fecha del Preolímpico que será en Río de Janeiro, seguramente a fines de enero.

Pegado a ese evento, Uruguay competirá en el Sudamericano. Antes, en la Federación Uruguaya de Remo habrá una evaluación para confirmar qué deportistas irán en busca del cupo olímpico.

“La idea es llevar tres botes a Río”, dijo Fernando Ucha. Luego, la Celeste tendrá en marzo en México las Eliminatorias para los Juegos Panamericanos de la Juventud que serán en septiembre en Cali.