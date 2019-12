El regreso de Alonso a la Fórmula Uno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En su última carrera en la Fórmula Uno, Fernando Alonso exhibió en su McLaren un adhesivo con la inscripción “Hasta luego”, porque su idea no era decir “Adiós”. Alonso ha manifestado que la situación podría cambiar en 2021 con los nuevos reglamentos, no así en 2020 porque los criterios seguirán siendo los mismos y, además, él ya tiene planes definidos: el Dakar en enero y las 500 Millas de Indianápolis en mayo. El español ha reconocido que ya está manejando dos opciones con miras a la temporada 2021: el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) o retornar a la Fórmula Uno. El WEC pasará de los LMP1 a los hypercars, y la Fórmula Uno estrenará reglas totalmente nuevas. Alonso deberá inclinarse por una de ellas. De retomar la Fórmula Uno, lo hará con casi 40 años, debiéndose enfrentar a jóvenes y talentosos pilotos como Verstappen, Albon, Norris, Sainz, que no le van a facilitar el campeonato. Alonso ha sido catalogado como “el mejor piloto” cuando se encontraba en plena actividad, pero ¿su entusiasmo seguirá siendo el mismo a los 40? Recordemos que el regreso de Michael Schumacher no fue tan “exitoso” como él esperaba. En su lugar, yo lo pensaría dos veces.